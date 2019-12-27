Ямальскую журналистку, уволенную после вопроса Путину, поддержали в соцсетях

Журналистку Алису Яровскую, уволенную из окружной компании «Ямал-Регион» после вопроса президенту России Владимиру Путину, поддержали ямальцы и жители других регионов.
«Держись, ну страна такая. Наверняка, найдешь работу лучше!», — написала Наталья Арапова в группе «Независимый Ноябрьск». Пользователи отмечают, что «ничто не переделает наших чиновников» и рекомендуют корреспонденту обратиться за помощью к президенту. «Не жалей о такой компании. Неизвестно кому повезло больше», — комментирует Ирина Лапко.
В поддержку журналистки высказываются не только ямальцы, но и жители других регионов. Тему активно обсуждается на просторах социальных сетей. «На самом деле, она права. Моста нет, его обещали построить по разным проектам, уже 10 лет. В прошлом году начали, даже забили сваю, но этим и ограничились», — отметила в паблике «Типичный Омск» Рената Сарсембинова. Также в социальных группах «Вконтакте» запущены опросы на тему «Заслужено ли уволили журналистку?». К примеру, на странице «Life.DD» решение компании раскритиковали 197 из 208 человек.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Яровская задала вопрос на пресс-конференции президента России Владимира Путина. Она подняла проблему строительства моста через реку Обь на Ямале. После — журналистка была уволена. Сама она заявила, что ушла по собственному желанию. Также источники агентства в телекомпании рассказали, что сотрудниками «Ямал-Региона» получена инструкция нигде не комментировать произошедшее.