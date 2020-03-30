Трамп назвал гибель 200 тысяч американцев от коронавируса хорошим достижением

Трамп ожидает, что пик смертности наступит в США приблизительно через две недели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Если от коронавируса погибнут меньше двухсот тысяч американцев, то это станет хорошим достижением. Об этом в журналистам заявил президент США Дональд Трамп.

«Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тысяч человек, это значит мы хорошо поработали», — сказал Трамп, добавив, что, по некоторым прогнозам, количество смертей могло достичь свыше двух миллионов человек. Трамп ожидает, что пик смертности наступит в Соединенных Штатах приблизительно через две недели. Как сообщает РИА «Новости» президент распорядился, чтобы меры по предупреждению распространения коронавируса продлили до конца следующего месяца.

Жертвами коронавируса в США стали уже более 2,4 тысячи человек, заражены почти 140 тысяч. В мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались.

В России зафиксировано 1 534 случаев заражения (+270 за сутки), девять человек умерли, 64 пациента выздоровели. При этом более тысячи больных приходится на Москву.