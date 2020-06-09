Андрей Турчак рассказал, что партия выдвинет еще несколько кандидатов в губернаторы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Подавляющее большинство кандидатов в губернаторы в 2020 году будут выдвинуты от партии «Единая Россия». Решение о выдвижении девяти глав уже принято на заседании Президиума Генсовета партии, еще несколько кандидатов будут одобрены в ближайшее время, сообщается на сайте еr.ru . При этом годом ранее шесть из 16 глав регионов пошли на губернаторские выборы самовыдвиженцами.

Президиум Генсовета партии поддержал выдвижение от «Единой России» девяти глав регионов — это Ростислав Гольдштейн (Еврейская автономная область), Александр Цыбульский (Архангельская область), Владислав Шапша (Калужская область). Также партия поддержала выдвижение Михаила Развожаева (Севастополь), Вениамина Кондратьева (Краснодарский край), Сергея Ситникова (Костромская область). От партии выдвинулись Александр Богомаз (Брянская область), Александр Никитин (Тамбовская область), а также Рустам Минниханов (Татарстан).

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что список пополнится. «В следующий вторник мы с вами проведем дополнительное заседание Президиума Генсовета, где примем решение о выдвижении на посты губернаторов еще нескольких кандидатов. Их фамилии вы узнаете в ближайшее время», — сказал он. Он добавил, что для партии выборы губернаторов — «это принципиальный вопрос».

Кандидаты озвучили приоритетные направления своей работы, в числе которых — взаимодействие власти и населения и рост благосостояния граждан. Так, врио главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн подчеркнул, что жители региона в рамках проекта «Народные сходы» для решения первоочередных вопросов «сами будут определять направления финансовых ресурсов, контролировать их целевое использование и качество выполнения работ». Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский сообщил, что, по данным социсследований, доверие жителей региона к власти в целом находится на крайне низком уровне. Он заявил, что намерен вернуть доверие граждан. Для этого глава региона и его подчиненные планируют как можно больше общаться с людьми онлайн и очно. «В тех вопросах, которые мы решаем, нужно исходить не из того, что нам в своих кабинетах видится важным, а больше опираться на мнения жителей», — подчеркнул он.

Кандидаты в губернаторы уверены, что на рост благосостояния граждан напрямую влияет развитие территорий. Врио главы Калужской области Владислав Шапша заявил, что регион должен стать «центром инновационной современной экономики России», чтобы в итоге жители «почувствовали отдачу от этого в своей повседневной жизни». Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев также заявил о необходимости комплексного развития города, которое должно базироваться не только на создании условий для экономического роста и развитии инфраструктуры, но и на «безусловной отработке обращений граждан».

Эксперты отметили, что число кандидатов на выборах ВДЛ, которых выдвинет партия, заметно вырастет по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что 15 из 20 губернаторов пойдут на выборы от «Единой России». Взаимодействие с партией позволяет точно формулировать и реализовывать предвыборную программу, а также корректировать ее в межвыборный период, считает председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Он объяснил, что губернаторам необходимо работать с «Единой Россией», поскольку это позволяет власти согласовывать свои действия с общественными интересами. «Конечно, в каждом регионе — своя специфика, связанная с политической конъюнктурой, однако „Единая Россия“ обладает наиболее развитой инфраструктурой. Я говорю и о количестве первичных отделений, и о качестве партийного актива», — отметил Константин Костин.

При этом политолог подчеркнул, что «очень искусственно выглядит, когда руководитель, у которого нет команды, опыта электоральной работы, заявляет, что он пришел в регион от [президента РФ] Владимира Путина — то есть от лидера „Единой России“ — но на выборы идет самовыдвиженцем», а «при этом всю его кампанию обеспечивает партия». По мнению Костина, попытка избежать роста антирейтинга в итоге приводит к тому, что он все равно растет. Кроме того, размывается собственная база поддержки кандидата.