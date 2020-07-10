Танец девушек на фоне мечети вызвал бурную реакцию в соцсетях Фото: Арсений Ваганов © URA.RU

В Казани девушки станцевали тверк (танец, основанный на активных движениях ягодиц — прим. ред.) на фоне мечети Кул-Шариф. Видео, опубликованное в соцсети TikTok, вызвало шквал негодования. Теперь девушкам угрожают.

Героиня ролика Ангелина заявила, что не хотела никого оскорбить своим танцем, а мечеть попала в кадр случайно, сообщает издание «Подъем». «Это было спонтанное видео. Мы решили поехать на стадион, там вдалеке через дорогу видна мечеть. Сняли видео, не обращая внимания на задний фон», — объяснила она.

По словам девушки, после публикации ролика ей начали поступать угрозы, из-за этого она боится выходить из дома. Героиня видео утверждает, что ее оскорбляют и требуют, чтобы она покинула город. Танцовщица удивилась тому, что ее выходка вызвала такую бурную реакцию.

Пользователи соцсетей негативно восприняли поступок девушек. Однако среди жителей города нашлись и те, кто поддержал их.

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