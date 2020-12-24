Слава Марлоу стал героем шоу «Давай поженимся» Фото: скриншот Instagram Славы Марлоу

Телеведущая Лариса Гузеева нашла спутницу жизни для битмейкера Славы Марлоу (Артема Готлиба). Победительницей выпуска шоу «Давай поженимся» стала японка по имени Марина.

Выпуск «Давай поженимся» с участием Славы Марлоу вышел в эфир 24 декабря. Другом героя программы стал рэпер Моргенштерн. Также в программе появился телеведущий Александр Васильев, которого Гузеева заподозрила в близком родстве с Моргенштерном из-за схожей внешности.

Второй девушкой в шоу стала гражданка Японии Марина. Она рассказала, что приехала из Японии 10 лет назад. «Ты девственница?» — сразу же спросил ее Моргенштерн.

«Мне кажется, что Марина — это то, за чем вы пришли», — заявила Гузеева битмейкеру. «Я бы японочку, конечно [выбрал], но не больше, чем на денек», — согласился с телеведущей Моргенштерн. Слава Марлоу сделал выбор в пользу девушки из Японии. «Я всегда хотел побывать в Японии. Пойдем», — сказал Марлоу девушке. В начале программы саундпродюсер отметил, что хочет найти спутницу, которая разделит его любовь к японской культуре.

Ранее на youtube-канале Славы Марлоу вышло обращение к Ларисе Гузеевой. В нем артист признавался, что боится провести жизнь в одиночестве, и просил телеведущую помочь ему в поисках жены.