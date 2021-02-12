В России могут вырасти ставки по кредитам

Из-за должников придется переплачивать по кредитам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Предложение депутатов Госдумы сохранить минимальный доход должников вынудит банки поднять ставки по кредитам. Об этом сообщили в Ассоциации банков России (АБР).

«Такая дополнительная мера поддержки может привести к увеличению стоимости кредитных продуктов для таких лиц в связи с сокращением источников погашения кредита», — пишет РБК со ссылкой на сообщение ассоциации. Также банки могут потребовать дополнительного обеспечения по кредитам и даже ограничить выдачу ссуд малообеспеченным клиентам.

Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о минимальном гарантированном доходе должников. Документ должен защитить граждан от полного изъятия личных средств в счет погашения долгов вне зависимости от объема обязательств. Банки оценивают платежеспособность потенциального заемщика по кредитному рейтингу. Проверить его можно в бюро кредитных историй, в банке и через портал «Госуслуги», передает телеканал 360.