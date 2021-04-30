Кремль разъяснил ситуацию с сухим законом и работой в праздники

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин не вводил в майские праздники запрет на продажу спиртного Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На усмотрении регионов страны лежит решение — сделать нерабочими дни с 1 по 10 мая, либо оставить только праздничные, а также ввести временный сухой закон, которого в указе президента РФ Владимира Путина нет. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Региональное руководство реализует свои полномочия, глава региона обладает широким кругом полномочий и это на его усмотрение», — отметил Песков. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что Кремль не располагает информацией о введений рабочих дней в майские каникулы в том же Калининграде. «Неизвестно, чтобы были региональные документы, объявляющие рабочими днями», — добавил он.

Власти Курганской области ввели запрет на продажу алкоголя в розницу на 1 и 9 мая. Торговля будет запрещена в магазинах и супермаркетах. Ограничения также введены 9 мая на территории Пермского края и в центральной части Нижнего Тагила (Свердловская область). Розничная продажа спиртного будет запрещена с 1 по 10 мая в Кызыле (Тыва).