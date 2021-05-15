СМИ назвали 7 способов получить выплаты от государства

На финансовую помощь могут рассчитывать семьи с детьми и бюджетники
Некоторым категориям граждан государство может предоставить денежные выплаты или материальную помощь. СМИ назвали семь способов получения такой поддержки.
- Женщинам, родившим ребенка, выплачивается материнский капитал. Сертификат можно использовать как первый взнос по ипотеке или для погашения основного долга, пишет «Федеральное агентство новостей».
- При постановке на учет в ранние сроки беременности будущей маме будут начислять 675,15 рубля. Дополнительную выплату можно получить за роды без осложнений — от 55 до 322 тысяч рублей в зависимости от заработной платы. После женщине положены выплаты по уходу за ребенком. Безработные мамы получают от государства 6 752 рубля. Если женщина трудоустроена, то выплата рассчитывается на основе ее заработной платы.
- Родители, у которых появился третий ребенок, могут получить материальную помощь и погасить с ее помощью основной долг по ипотеке. Также многодетным семьям в некоторых регионах выплачивают единовременное пособие в размере до 100 тысяч рублей.
- Некоторым семьям квартиру могут предоставить бесплатно. Например, если оба супруга не достигли 35 лет и нуждаются в улучшении жилищных условий. Главное, чтобы один из них был трудоустроен.
- Возмещение медицинских расходов могут получить бюджетники. А граждане, которые пока не трудоустроились, могут получить пособие по безработице в размере 11 280 рублей.
- С 1 июля 2021 года появятся новые меры поддержки семей с детьми. Например, пособия на детей от 8 до 16 лет из неполных семей и 100%-я оплата больничных листов по уходу за детьми до 7 лет, пишет Nation News.
- В апреле правительство РФ утвердило новые правила назначения выплат для детей от 3 до 7 лет. Теперь они назначаются в размере 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума, пишет RT.
Еще одну выплату предложили ввести в Госдуме для пенсионеров. Депутат Иван Сухарев направил в Минтруд РФ письмо с инициативой выплачивать им 10 000 рублей ежегодно на покупку средств индивидуальной защиты, сообщает телеканал 360.
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