ЦИК будет оповещать россиян о выборах по-новому

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Выборы губернатора. Пермь 2020, выборы 2020
Россиян будут информировать о выборах бесконтактно Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Центральная избирательная комиссия будет оповещать россиян о проведении выборов в Госдуму бесконтактно. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания.

«Информирование избирателей о выборах будет бесконтактным. Ходить по домам и вручать листовки мы не будем», — заявила Памфилова. Трансляция заседания ведется на сайте ЦИК.

Ранее был принят закон, дающий избирательным комиссиям право обращаться в Роскомнадзор с просьбой о блокировке в интернете незаконной агитации, сообщает «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин также заявил, что выборы в Госдуму должны пройти честно, прозрачно и в строгом соответствии с законодательством, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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