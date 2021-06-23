ЦИК будет оповещать россиян о выборах по-новому

Россиян будут информировать о выборах бесконтактно Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Центральная избирательная комиссия будет оповещать россиян о проведении выборов в Госдуму бесконтактно. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания.

«Информирование избирателей о выборах будет бесконтактным. Ходить по домам и вручать листовки мы не будем», — заявила Памфилова. Трансляция заседания ведется на сайте ЦИК.

Ранее был принят закон, дающий избирательным комиссиям право обращаться в Роскомнадзор с просьбой о блокировке в интернете незаконной агитации, сообщает «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин также заявил, что выборы в Госдуму должны пройти честно, прозрачно и в строгом соответствии с законодательством, передает RT.