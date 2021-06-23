ЦИК будет оповещать россиян о выборах по-новому

Центральная избирательная комиссия будет оповещать россиян о проведении выборов в Госдуму бесконтактно. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания.
«Информирование избирателей о выборах будет бесконтактным. Ходить по домам и вручать листовки мы не будем», — заявила Памфилова. Трансляция заседания ведется на сайте ЦИК.
Ранее был принят закон, дающий избирательным комиссиям право обращаться в Роскомнадзор с просьбой о блокировке в интернете незаконной агитации, сообщает «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин также заявил, что выборы в Госдуму должны пройти честно, прозрачно и в строгом соответствии с законодательством, передает RT.
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