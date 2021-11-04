В России от коронавируса скончалось 1 195 человек за сутки

В России за сутки заболели COVID более 40 тысяч человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России за последние сутки умерли от коронавируса 1 195 человек, показатель стал новым рекордом с начала пандемии. Об этом рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлено 40 217 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 195 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 31 928 человек», — сообщает оперштаб Москвы в своем telegram-канале.

Днем ранее от COVID умерли 1 189 пациентов, что тоже было рекордом с начала пандемии, передают «Дни.ру». За все время от последствий болезни умерли 243 255 россиян.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал жителей страны верить официальным источникам о смертности от коронавируса. Так он ответил на публикацию Financial Times, что Россия заняла второе место в мире по смертности от COVID на душу населения. По его словам, непонятно, на основе каких критериев издание сделало такие выводы.