«Газель» сбила девятимесячного младенца в Новой Москве

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Женщину с детьми сбила «Газель» Фото:

Автомобиль «Газель» в Новой Москве сбил женщину с двумя детьми. Девятимесячный ребенок скончался на месте. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

«В 19:35 мск на территории Николохованской деревни поселения Сосенское водитель автомобиля „Газель“ совершил наезд на маму и двух детей — мальчика четырех лет и девятимесячного мальчика, который находился в коляске. Грудничок скончался на месте происшествия», — передает сообщение ТАСС.

Как сообщили в ГИБДД, женщина и ее четырехлетний сын отделались незначительными травмами. Отмечается, что по предварительной информации, мама с детьми шла по проезжей части, в попутном направлении движению транспорта. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее также сообщалось, что в Москве 19-летняя девушка на автомобиле Mazda сбила троих детей. Двое из них погибли, третий ребенок получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Позже сообщалось что у осужденной на счету было восемь нарушений ПДД.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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