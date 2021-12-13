Сотрудники ФСБ изъяли оружие у задержанных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ФСБ задержала в российских регионах более 106 неонацистов-сторонников украинской группировки «М.К.У.», которые готовили теракты и массовые убийства. Об этом сообщили в ФСБ РФ.

«Проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении выявленных в 37 регионах Российской Федерации 106 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки „М.К.У.“. Созданной гражданином Украины Красновым Егором, действующим под покровительством украинских спецслужб», — цитируют РИА «Новости» заявление ФСБ.

В Следственном комитете (СК) расследуют уголовное дело о подготовке убийств. Также СК инициировал объявление Краснова в международный розыск. Он готовил в регионах РФ акции, с помощью соцсетей и мессенджеров его сторонникам передавались указания по совершению терактов и массовых убийств. Задержаны трое администраторов интернет-сообществ. Еще двое задержанных обвиняются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения, передает «Федеральное агентство новостей». В Пензенской области и Коми пресекли работу двух экстремистских групп численностью пять и восемь человек. У них дома изъяли оружие и боеприпасы, сообщает Life .

Ранее ФСБ предотвратила теракт во Владивостоке, который готовил один из лидеров местных неонацистов. Он планировал использовать самодельное взрывное устройство. У него изъяли компоненты для изготовления взрывчатки, инструкции по изготовлению бомбы и холодное оружие.