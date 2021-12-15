Медбизнес, завысивший цену ПЦР-тестов, рискует штрафами. Миллиардные доходы нашло URA.RU

15 декабря 2021 в 18:00 Размер текста - 17 +

Депутаты заметили неоправданно завышенные цены на ПЦР-тесты Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Частные лаборатории, которые могут незаконно завышать стоимость ПЦР-тестов, будут оштрафованы. Об этом в беседе с URA.RU поделился бывший глава управления по борьбе с картелями ФАС России и член бюро Научного совета РАН по проблемам защиты и развития конкуренции Андрей Тенишев. Ранее о проверке лабораторий со стороны ФАС РФ сообщали в правительстве РФ. «В принципе иногда в ходе антимонопольной проверки компании снижают цены. Существуют разные механизмы. Некоторые, понимая то, что слишком высоко подняли цену — начинают снижать, а некоторые — ждут предписания от ФАС. В этом документе обычно идет речь о требовании прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Но это может быть не скоро», — уточнил эксперт. По словам Тенишева, в случае если ФАС удастся доказать картельный сговор, виновным компаниям грозит штраф до 15% от оборота на товарном рынке. «Виновным должностным лицам уголовная ответственность», — отметил он. «В целом, чем может быть такая высокая наценка? Это могут быть совершенно объективные причины — повышенный спрос, который всегда влечет за собой рост цен. Это так же может быть картельный сговор компаний, которые предоставляют услуги. Это тогда предмет антимонопольного расследования», — считает эксперт. Ранее URA.RU выпустило расследование о том, сколько частные клиники и лаборатории заработали на проведении ПЦР-тестов. Выяснилось, что накрутка цен на анализы составляет до 200%. Итогом резонанса стало то, что Федеральная антимонопольная служба проанализирует стоимость ПЦР-тестов на выявление COVID-19. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Частные лаборатории, которые могут незаконно завышать стоимость ПЦР-тестов, будут оштрафованы. Об этом в беседе с URA.RU поделился бывший глава управления по борьбе с картелями ФАС России и член бюро Научного совета РАН по проблемам защиты и развития конкуренции Андрей Тенишев. Ранее о проверке лабораторий со стороны ФАС РФ сообщали в правительстве РФ. «В принципе иногда в ходе антимонопольной проверки компании снижают цены. Существуют разные механизмы. Некоторые, понимая то, что слишком высоко подняли цену — начинают снижать, а некоторые — ждут предписания от ФАС. В этом документе обычно идет речь о требовании прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Но это может быть не скоро», — уточнил эксперт. По словам Тенишева, в случае если ФАС удастся доказать картельный сговор, виновным компаниям грозит штраф до 15% от оборота на товарном рынке. «Виновным должностным лицам уголовная ответственность», — отметил он. «В целом, чем может быть такая высокая наценка? Это могут быть совершенно объективные причины — повышенный спрос, который всегда влечет за собой рост цен. Это так же может быть картельный сговор компаний, которые предоставляют услуги. Это тогда предмет антимонопольного расследования», — считает эксперт. Ранее URA.RU выпустило расследование о том, сколько частные клиники и лаборатории заработали на проведении ПЦР-тестов. Выяснилось, что накрутка цен на анализы составляет до 200%. Итогом резонанса стало то, что Федеральная антимонопольная служба проанализирует стоимость ПЦР-тестов на выявление COVID-19.