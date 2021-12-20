Чиновник в России украл четыре миллиарда и остался безнаказанным

21 декабря 2021 в 04:26 Размер текста - 17 +

Чиновника обвиняли в крупном мошенничестве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уроженца тюменского города Ишима, бывшего зампреда Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского, обвиняемого в хищении четырех миллиардов рублей, освободили от уголовной ответственности за истечением сроков давности. Соответствующее решение принял Симоновский райсуд Москвы. Как сообщает « Коммерсант», Ковалевского обвиняли в злоупотреблении полномочиями при создании единой интегрированной информационной системы «Соцстрах» с причинением ущерба почти на 4 млрд рублей во время работы в ФСС. Туда он устроился в 1997 году. Однако, согласно материалам дела, Ковалевский уволился из ФСС еще в октябре 2010 года, а потому уже больше года не является по закону субъектом тяжкого преступления, срок привлечения к ответственности по которому составляет десять лет. Сам чиновник в своих преступлениях сознался. При этом отмечается, что материалы о попытке мошеннического хищения еще 2 млрд возвращены в ФСБ для доследования. Сам экс-чиновник остался под домашним арестом, в то время как интеллектуальная система, права на которую были заморожены судом, наконец закреплена в собственности за ФСС. Ранее следственный комитет возбудил против директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Игоря Фролова уголовное дело о хищении бюджетных средств на сумму около 5 млн рублей. Об этом без указания имен и фамилий сообщает пресс-служба регионального СУ СК. Также под следствие попала родственница чиновника, работавшая в этом же департаменте. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Уроженца тюменского города Ишима, бывшего зампреда Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского, обвиняемого в хищении четырех миллиардов рублей, освободили от уголовной ответственности за истечением сроков давности. Соответствующее решение принял Симоновский райсуд Москвы. Как сообщает «Коммерсант», Ковалевского обвиняли в злоупотреблении полномочиями при создании единой интегрированной информационной системы «Соцстрах» с причинением ущерба почти на 4 млрд рублей во время работы в ФСС. Туда он устроился в 1997 году. Однако, согласно материалам дела, Ковалевский уволился из ФСС еще в октябре 2010 года, а потому уже больше года не является по закону субъектом тяжкого преступления, срок привлечения к ответственности по которому составляет десять лет. Сам чиновник в своих преступлениях сознался. При этом отмечается, что материалы о попытке мошеннического хищения еще 2 млрд возвращены в ФСБ для доследования. Сам экс-чиновник остался под домашним арестом, в то время как интеллектуальная система, права на которую были заморожены судом, наконец закреплена в собственности за ФСС. Ранее следственный комитет возбудил против директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Игоря Фролова уголовное дело о хищении бюджетных средств на сумму около 5 млн рублей. Об этом без указания имен и фамилий сообщает пресс-служба регионального СУ СК. Также под следствие попала родственница чиновника, работавшая в этом же департаменте.