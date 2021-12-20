20 декабря 2021

Чиновник в России украл четыре миллиарда и остался безнаказанным

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Чиновника обвиняли в крупном мошенничестве Фото:

Уроженца тюменского города Ишима, бывшего зампреда Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского, обвиняемого в хищении четырех миллиардов рублей, освободили от уголовной ответственности за истечением сроков давности. Соответствующее решение принял Симоновский райсуд Москвы.

Как сообщает «Коммерсант», Ковалевского обвиняли в злоупотреблении полномочиями при создании единой интегрированной информационной системы «Соцстрах» с причинением ущерба почти на 4 млрд рублей во время работы в ФСС. Туда он устроился в 1997 году. Однако, согласно материалам дела, Ковалевский уволился из ФСС еще в октябре 2010 года, а потому уже больше года не является по закону субъектом тяжкого преступления, срок привлечения к ответственности по которому составляет десять лет. Сам чиновник в своих преступлениях сознался.

При этом отмечается, что материалы о попытке мошеннического хищения еще 2 млрд возвращены в ФСБ для доследования. Сам экс-чиновник остался под домашним арестом, в то время как интеллектуальная система, права на которую были заморожены судом, наконец закреплена в собственности за ФСС.

Ранее следственный комитет возбудил против директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Игоря Фролова уголовное дело о хищении бюджетных средств на сумму около 5 млн рублей. Об этом без указания имен и фамилий сообщает пресс-служба регионального СУ СК. Также под следствие попала родственница чиновника, работавшая в этом же департаменте.

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Уроженца тюменского города Ишима, бывшего зампреда Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского, обвиняемого в хищении четырех миллиардов рублей, освободили от уголовной ответственности за истечением сроков давности. Соответствующее решение принял Симоновский райсуд Москвы. Как сообщает «Коммерсант», Ковалевского обвиняли в злоупотреблении полномочиями при создании единой интегрированной информационной системы «Соцстрах» с причинением ущерба почти на 4 млрд рублей во время работы в ФСС. Туда он устроился в 1997 году. Однако, согласно материалам дела, Ковалевский уволился из ФСС еще в октябре 2010 года, а потому уже больше года не является по закону субъектом тяжкого преступления, срок привлечения к ответственности по которому составляет десять лет. Сам чиновник в своих преступлениях сознался. При этом отмечается, что материалы о попытке мошеннического хищения еще 2 млрд возвращены в ФСБ для доследования. Сам экс-чиновник остался под домашним арестом, в то время как интеллектуальная система, права на которую были заморожены судом, наконец закреплена в собственности за ФСС. Ранее следственный комитет возбудил против директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Игоря Фролова уголовное дело о хищении бюджетных средств на сумму около 5 млн рублей. Об этом без указания имен и фамилий сообщает пресс-служба регионального СУ СК. Также под следствие попала родственница чиновника, работавшая в этом же департаменте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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