Путина поразила отвага девятилетней девочки из Сирии

31 декабря 2021 в 08:36 Размер текста - 17 +

Российские военные передали сирийской девочке письмо с новогодним поздравлением от Путина Фото: Анна Майорова © URA.RU Российские военные передали сирийской девочке письмо с новогодним поздравлением от президента России Владимира Путина. Это уже второе ответное письмо девятилетней Иман Али от российского лидера, который в тексте письма восхитился смелостью и патриотизмом ребенка. «Твое письмо, наполненное любовью, стало настоящим подарком в канун новогодних праздников. В нем — мысли не просто юной девушки, а истинного патриота своей Родины. Если даже такие хрупкие, но отважные дети, как ты, готовы ради мира и безопасности на своей земле становиться солдатами и медсестрами, всем нам будет легче противостоять злу», — приводит ТАСС текст письма Путина. Первое ответное письмо от Путина девочка получила в конце лета 2021 года. Ребенок сама написала президенту письмо, в котором поделилась, что мечтает стать военным врачом. После вручения второго письма к Иман Али пришли Дед Мороз и Снегурочка и помогли исполнить ее желание: она была приглашена на военную базу Хмеймим в медицинский отряд специального назначения. Военные РФ подарили ребенку фонендоскоп и рюкзак, наполненный сладостями. Также Путин принял участие в новогодней благотворительной акции «Елка желаний» четвертый год подряд. За это время президент РФ исполнил мечты девяти детей. Ранее он помог тяжелобольной девочке из Ставропольского края посетить балет «Лебединое озеро». 13-летняя Таня смогла посмотреть спектакль из Особой ложи Мариинского театра и побывать на обзорной экскурсии по вечернему Санкт-Петербургу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские военные передали сирийской девочке письмо с новогодним поздравлением от президента России Владимира Путина. Это уже второе ответное письмо девятилетней Иман Али от российского лидера, который в тексте письма восхитился смелостью и патриотизмом ребенка. «Твое письмо, наполненное любовью, стало настоящим подарком в канун новогодних праздников. В нем — мысли не просто юной девушки, а истинного патриота своей Родины. Если даже такие хрупкие, но отважные дети, как ты, готовы ради мира и безопасности на своей земле становиться солдатами и медсестрами, всем нам будет легче противостоять злу», — приводит ТАСС текст письма Путина. Первое ответное письмо от Путина девочка получила в конце лета 2021 года. Ребенок сама написала президенту письмо, в котором поделилась, что мечтает стать военным врачом. После вручения второго письма к Иман Али пришли Дед Мороз и Снегурочка и помогли исполнить ее желание: она была приглашена на военную базу Хмеймим в медицинский отряд специального назначения. Военные РФ подарили ребенку фонендоскоп и рюкзак, наполненный сладостями. Также Путин принял участие в новогодней благотворительной акции «Елка желаний» четвертый год подряд. За это время президент РФ исполнил мечты девяти детей. Ранее он помог тяжелобольной девочке из Ставропольского края посетить балет «Лебединое озеро». 13-летняя Таня смогла посмотреть спектакль из Особой ложи Мариинского театра и побывать на обзорной экскурсии по вечернему Санкт-Петербургу.