Врач предупредил о серьезной опасности отравления икрой

02 января 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

В случае отравления икрой необходимо сразу начать провыть желудок, посоветовал Марат Зиннатуллин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Отравление красной икрой может привести к попаданию в реанимацию. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин. «В тяжелых случаях возникает так называемый гиповолемический шок, когда организм полностью обезвожен вследствие диареи и рвоты, тогда уже требуется не просто лечение в домашних условиях, а целый ряд мероприятий по восстановлению объема циркулирующей крови, дезинтоксикации, иногда даже вплоть до реанимационных мероприятий», — заявил Марат Зиннатуллин в беседе с радио Sputnik. В легких случаев все обходится тошнотой, дискомфортом и болями в животе, добавил врач. По его словам, симптомы отравления появляются спустя несколько часов, когда токсины и яды начинают всасываться в организм. В случае отравления на первых порах нужно провести промывание желудка, также необходимо употребить какие-нибудь сорбенты, если они есть дома, посоветовал Зиннатуллин. Ранее сообщалось, что диетолог назвала блюда, которые необходимо исключить из праздничного меню. В Екатеринбурге обнаружили склад с незаконной красной икрой, которая может быть опасна для жизни.

Отравление красной икрой может привести к попаданию в реанимацию. Об этом заявил кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин. «В тяжелых случаях возникает так называемый гиповолемический шок, когда организм полностью обезвожен вследствие диареи и рвоты, тогда уже требуется не просто лечение в домашних условиях, а целый ряд мероприятий по восстановлению объема циркулирующей крови, дезинтоксикации, иногда даже вплоть до реанимационных мероприятий», — заявил Марат Зиннатуллин в беседе с радио Sputnik. В легких случаев все обходится тошнотой, дискомфортом и болями в животе, добавил врач. По его словам, симптомы отравления появляются спустя несколько часов, когда токсины и яды начинают всасываться в организм. В случае отравления на первых порах нужно провести промывание желудка, также необходимо употребить какие-нибудь сорбенты, если они есть дома, посоветовал Зиннатуллин. Ранее сообщалось, что диетолог назвала блюда, которые необходимо исключить из праздничного меню. В Екатеринбурге обнаружили склад с незаконной красной икрой, которая может быть опасна для жизни.