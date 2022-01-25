Мишустин отправил замминистра транспорта Токарева в отставку

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправил в отставку заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева. Ранее он был арестован по делу о крупном мошенничестве.
«Освободить Владимира Токарева от должности по его просьбе», — говорится в тексте указа Мишустина. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Токарева обвинили в особо крупном мошенничестве в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. По предварительным данным, финансовый ущерб по делу о коррупции, фигурантом которого стал Токарев, составляет более 500 миллионов рублей.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправил в отставку заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева. Ранее он был арестован по делу о крупном мошенничестве. «Освободить Владимира Токарева от должности по его просьбе», — говорится в тексте указа Мишустина. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Токарева обвинили в особо крупном мошенничестве в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. По предварительным данным, финансовый ущерб по делу о коррупции, фигурантом которого стал Токарев, составляет более 500 миллионов рублей.