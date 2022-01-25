Мишустин отправил замминистра транспорта Токарева в отставку

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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
Михаил Мишустин освободил Владимира Токарева от должности Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправил в отставку заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева. Ранее он был арестован по делу о крупном мошенничестве.

«Освободить Владимира Токарева от должности по его просьбе», — говорится в тексте указа Мишустина. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Токарева обвинили в особо крупном мошенничестве в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. По предварительным данным, финансовый ущерб по делу о коррупции, фигурантом которого стал Токарев, составляет более 500 миллионов рублей.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправил в отставку заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева. Ранее он был арестован по делу о крупном мошенничестве. «Освободить Владимира Токарева от должности по его просьбе», — говорится в тексте указа Мишустина. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Токарева обвинили в особо крупном мошенничестве в составе группы лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. По предварительным данным, финансовый ущерб по делу о коррупции, фигурантом которого стал Токарев, составляет более 500 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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