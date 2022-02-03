В России создали нейросеть, рассчитывающую результаты ЕГЭ

04 февраля 2022 в 03:40 Размер текста - 17 +

Нейросеть рассчитывает результат ЕГЭ с точностью 85%, основываясь на достижениях ученика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российские ученые создали нейросеть, которая способна спрогнозировать результат ученика при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с точностью 85%. О своей разработке сообщили специалисты Сеченовского университета. «Нейросеть анализирует различные достижения школьника. К достижениям относятся оценки по предмету, результаты олимпиад и пробных ЕГЭ», — рассказал завуч предуниверсария Сеченовского университета по инновационному развитию Алексей Овсянников «Известиям». По словам разработчиков, точность предсказаний нейросети составляет 85%. Они отметили, что модель обучали в течение двух лет на сотнях учеников. Отмечается, что над проектом продолжается работа, например, в дальнейшем планируется, что нейросеть будет учитывать темперамент и психотип ученика. Ранее URA.RU сообщало, что Госдума РФ рассмотрит вопрос отмены ЕГЭ для части учеников. Разработчик экзаменов Людмила Дудова рассказала, к чему ведет снижение проходных балов ЕГЭ. Более половины россиян заявили, что хотели бы отменить ЕГЭ, передает телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские ученые создали нейросеть, которая способна спрогнозировать результат ученика при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с точностью 85%. О своей разработке сообщили специалисты Сеченовского университета. «Нейросеть анализирует различные достижения школьника. К достижениям относятся оценки по предмету, результаты олимпиад и пробных ЕГЭ», — рассказал завуч предуниверсария Сеченовского университета по инновационному развитию Алексей Овсянников «Известиям». По словам разработчиков, точность предсказаний нейросети составляет 85%. Они отметили, что модель обучали в течение двух лет на сотнях учеников. Отмечается, что над проектом продолжается работа, например, в дальнейшем планируется, что нейросеть будет учитывать темперамент и психотип ученика. Ранее URA.RU сообщало, что Госдума РФ рассмотрит вопрос отмены ЕГЭ для части учеников. Разработчик экзаменов Людмила Дудова рассказала, к чему ведет снижение проходных балов ЕГЭ. Более половины россиян заявили, что хотели бы отменить ЕГЭ, передает телеканал 360.