03 февраля 2022

В России создали нейросеть, рассчитывающую результаты ЕГЭ

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕГЭ. Курган, егэ, экзамен, школа
Нейросеть рассчитывает результат ЕГЭ с точностью 85%, основываясь на достижениях ученика Фото:

Российские ученые создали нейросеть, которая способна спрогнозировать результат ученика при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с точностью 85%. О своей разработке сообщили специалисты Сеченовского университета.

«Нейросеть анализирует различные достижения школьника. К достижениям относятся оценки по предмету, результаты олимпиад и пробных ЕГЭ», — рассказал завуч предуниверсария Сеченовского университета по инновационному развитию Алексей Овсянников «Известиям».

По словам разработчиков, точность предсказаний нейросети составляет 85%. Они отметили, что модель обучали в течение двух лет на сотнях учеников. Отмечается, что над проектом продолжается работа, например, в дальнейшем планируется, что нейросеть будет учитывать темперамент и психотип ученика.

Ранее URA.RU сообщало, что Госдума РФ рассмотрит вопрос отмены ЕГЭ для части учеников. Разработчик экзаменов Людмила Дудова рассказала, к чему ведет снижение проходных балов ЕГЭ. Более половины россиян заявили, что хотели бы отменить ЕГЭ, передает телеканал 360.

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Российские ученые создали нейросеть, которая способна спрогнозировать результат ученика при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с точностью 85%. О своей разработке сообщили специалисты Сеченовского университета. «Нейросеть анализирует различные достижения школьника. К достижениям относятся оценки по предмету, результаты олимпиад и пробных ЕГЭ», — рассказал завуч предуниверсария Сеченовского университета по инновационному развитию Алексей Овсянников «Известиям». По словам разработчиков, точность предсказаний нейросети составляет 85%. Они отметили, что модель обучали в течение двух лет на сотнях учеников. Отмечается, что над проектом продолжается работа, например, в дальнейшем планируется, что нейросеть будет учитывать темперамент и психотип ученика. Ранее URA.RU сообщало, что Госдума РФ рассмотрит вопрос отмены ЕГЭ для части учеников. Разработчик экзаменов Людмила Дудова рассказала, к чему ведет снижение проходных балов ЕГЭ. Более половины россиян заявили, что хотели бы отменить ЕГЭ, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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