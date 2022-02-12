На Украине опровергли запрет для россиян пересекать границу

Информация о запрете для граждан РФ пересекать границу Украины — слухи. Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
«Не стоит руководствоваться слухами. Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, и пограничники его четко соблюдают», — сообщил Демченко в разговоре с изданием «Телеграф». Он отметил, что десятки иностранцев ежедневно получают отказ на въезд в страну по различным причинам, в число которых входят отсутствие необходимых документов и неспособность подтвердить цель приезда.
Ранее депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович сообщил, что Украина перестала пускать на свою территорию граждан РФ. Аналогичная информация распространялась пользователями в социальных сетях.
Информация о запрете для граждан РФ пересекать границу Украины — слухи. Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. «Не стоит руководствоваться слухами. Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, и пограничники его четко соблюдают», — сообщил Демченко в разговоре с изданием «Телеграф». Он отметил, что десятки иностранцев ежедневно получают отказ на въезд в страну по различным причинам, в число которых входят отсутствие необходимых документов и неспособность подтвердить цель приезда. Ранее депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович сообщил, что Украина перестала пускать на свою территорию граждан РФ. Аналогичная информация распространялась пользователями в социальных сетях.