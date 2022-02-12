12 февраля 2022

На Украине опровергли запрет для россиян пересекать границу

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Сообщения о запрете пересекать границу назвали слухами Фото:

Информация о запрете для граждан РФ пересекать границу Украины — слухи. Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

«Не стоит руководствоваться слухами. Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, и пограничники его четко соблюдают», — сообщил Демченко в разговоре с изданием «Телеграф». Он отметил, что десятки иностранцев ежедневно получают отказ на въезд в страну по различным причинам, в число которых входят отсутствие необходимых документов и неспособность подтвердить цель приезда.

Ранее депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович сообщил, что Украина перестала пускать на свою территорию граждан РФ. Аналогичная информация распространялась пользователями в социальных сетях.

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Информация о запрете для граждан РФ пересекать границу Украины — слухи. Об этом заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. «Не стоит руководствоваться слухами. Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, и пограничники его четко соблюдают», — сообщил Демченко в разговоре с изданием «Телеграф». Он отметил, что десятки иностранцев ежедневно получают отказ на въезд в страну по различным причинам, в число которых входят отсутствие необходимых документов и неспособность подтвердить цель приезда. Ранее депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович сообщил, что Украина перестала пускать на свою территорию граждан РФ. Аналогичная информация распространялась пользователями в социальных сетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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