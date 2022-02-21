Bloomberg: ЕС поменяла свои планы на борьбу с Россией

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Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, триколор, флаг россии
Запад введет новые санкции, если Россия признает ЛНР и ДНР Фото:

Европейский союз решил ввести санкции против России раньше, отталкиваясь не от факта нападения, а от признания Донецкой и Луганской народных Республик. Об этом пишет Bloomberg.

«Несколько лидеров Европейского Союза уже призвали к санкциям, если Путин решит признать сепаратистские территории на востоке Украины. Блок, скорее всего, согласится на некоторые ограничительные меры, поскольку этот шаг будет рассматриваться как нарушение Минских мирных соглашений», — пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

При этом ранее страны Запада выступили за введение санкций против России только в том случае, если власти РФ «нападут» на Украину. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США подготовили ряд новых санкций против российских элит и их семей на случай вторжения на Украину. По ее словам, лица, на которых хотят заострить особое внимание, входят в ближний круг Кремля или находятся около него. Кроме того, они играют важную роль в выработке правительством РФ решений, а также связаны с дестабилизирующим поведением Кремля.

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Европейский союз решил ввести санкции против России раньше, отталкиваясь не от факта нападения, а от признания Донецкой и Луганской народных Республик. Об этом пишет Bloomberg. «Несколько лидеров Европейского Союза уже призвали к санкциям, если Путин решит признать сепаратистские территории на востоке Украины. Блок, скорее всего, согласится на некоторые ограничительные меры, поскольку этот шаг будет рассматриваться как нарушение Минских мирных соглашений», — пишет Bloomberg со ссылкой на источники. При этом ранее страны Запада выступили за введение санкций против России только в том случае, если власти РФ «нападут» на Украину. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США подготовили ряд новых санкций против российских элит и их семей на случай вторжения на Украину. По ее словам, лица, на которых хотят заострить особое внимание, входят в ближний круг Кремля или находятся около него. Кроме того, они играют важную роль в выработке правительством РФ решений, а также связаны с дестабилизирующим поведением Кремля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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