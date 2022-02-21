Bloomberg: ЕС поменяла свои планы на борьбу с Россией

21 февраля 2022 в 22:47 Размер текста - 17 +

Запад введет новые санкции, если Россия признает ЛНР и ДНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Европейский союз решил ввести санкции против России раньше, отталкиваясь не от факта нападения, а от признания Донецкой и Луганской народных Республик. Об этом пишет Bloomberg. «Несколько лидеров Европейского Союза уже призвали к санкциям, если Путин решит признать сепаратистские территории на востоке Украины. Блок, скорее всего, согласится на некоторые ограничительные меры, поскольку этот шаг будет рассматриваться как нарушение Минских мирных соглашений», — пишет Bloomberg со ссылкой на источники. При этом ранее страны Запада выступили за введение санкций против России только в том случае, если власти РФ «нападут» на Украину. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США подготовили ряд новых санкций против российских элит и их семей на случай вторжения на Украину. По ее словам, лица, на которых хотят заострить особое внимание, входят в ближний круг Кремля или находятся около него. Кроме того, они играют важную роль в выработке правительством РФ решений, а также связаны с дестабилизирующим поведением Кремля. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Европейский союз решил ввести санкции против России раньше, отталкиваясь не от факта нападения, а от признания Донецкой и Луганской народных Республик. Об этом пишет Bloomberg. «Несколько лидеров Европейского Союза уже призвали к санкциям, если Путин решит признать сепаратистские территории на востоке Украины. Блок, скорее всего, согласится на некоторые ограничительные меры, поскольку этот шаг будет рассматриваться как нарушение Минских мирных соглашений», — пишет Bloomberg со ссылкой на источники. При этом ранее страны Запада выступили за введение санкций против России только в том случае, если власти РФ «нападут» на Украину. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США подготовили ряд новых санкций против российских элит и их семей на случай вторжения на Украину. По ее словам, лица, на которых хотят заострить особое внимание, входят в ближний круг Кремля или находятся около него. Кроме того, они играют важную роль в выработке правительством РФ решений, а также связаны с дестабилизирующим поведением Кремля.