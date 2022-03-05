ДНР: украинские националисты маскируют бомбы под игрушки

Террористы дистанционно взрывают детские игрушки на улицах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Террористы пытаются любым способом увеличить количество жертв. Так, они маскируют бомбы под игрушки для детей. Об этом сообщает представитель Вооруженных сил Донецкой народной республики.

«Летающий элемент — микросхема программируемая, которую можно использовать для дистанционного подрыва при помощи сим-карты со звонка телефона. Использовались аптечки, магазины, носки, также находили детские игрушки», — информацию представителя ВС ДНР приводит РИА «Новости» .

Специальная операция вооруженных сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Российские военные корректно и бережно относятся к украинским гражданам, а также проявляют уважение к сдавшимся украинским солдатам. Однако в Минобороны РФ сообщают, что украинская сторона блокирует передвижение беженцев и часто использует их в качестве живого щита. Также отмечены издевательства украинских националистов над захваченными российскими солдатами.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал тяжелым решение о проведении военной спецоперации на Украине, пишет MK.RU . Он также сравнил с объявлением войны введение санкций против России со стороны западных стран, которое последовало за этим шагом. Путин отметил, что у России достаточно сил и средств для выполнения всех задач спецоперации, которая идет по плану и графику, сообщает RT.

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