Мальчик в одиночку спасался от националистов в Мариуполе. «В подвал бомба упала»

25 марта 2022 в 17:38 Размер текста - 17 +

В дом, где находилась семья мальчика, попала бомба Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Семилетний ребенок в Мариуполе выбрался из завалов дома, куда упала бомба. Его родители погибли, пишет telegram-канал SHOT. «Националисты не давали людям эвакуироваться из многоэтажки и покинуть город по гуманитарному коридору. 1 марта в дом попал снаряд. Родители Димы погибли — их засыпало обломками. А сам он через некоторое время смог выползти на улицу», — говорится в сообщении. «Наш дом разрушился. В подвал, наверное, бомба упала», — прокомментировал мальчик. «Ребенок госпитализирован 15 марта. Со слов соседей, его родители погибли 1 марта. Гибель родителей произошла на его глазах: он был в подвале, и там засыпало родителей, но ребенок смог выбраться», — отметил медицинский работник, который наблюдает за здоровьем мальчика. Отмечается также, что возможность увезти ребенка в больницу Донецка появилась только через две недели. У Димы из ближайшей родни осталась бабушка, которая тоже находится в Мариуполе. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима. Российские бойцы и силы народной милиции ДНР стараются действовать крайне осторожно, очищая Мариуполь от засевших в нем нацистов. Бои идут в центре города. Украинские националисты удерживают в заложниках значительную часть населения Мариуполя, используя в качестве огневых позиций захваченные жилые дома и промышленные предприятия города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Семилетний ребенок в Мариуполе выбрался из завалов дома, куда упала бомба. Его родители погибли, пишет telegram-канал SHOT. «Националисты не давали людям эвакуироваться из многоэтажки и покинуть город по гуманитарному коридору. 1 марта в дом попал снаряд. Родители Димы погибли — их засыпало обломками. А сам он через некоторое время смог выползти на улицу», — говорится в сообщении. «Наш дом разрушился. В подвал, наверное, бомба упала», — прокомментировал мальчик. «Ребенок госпитализирован 15 марта. Со слов соседей, его родители погибли 1 марта. Гибель родителей произошла на его глазах: он был в подвале, и там засыпало родителей, но ребенок смог выбраться», — отметил медицинский работник, который наблюдает за здоровьем мальчика. Отмечается также, что возможность увезти ребенка в больницу Донецка появилась только через две недели. У Димы из ближайшей родни осталась бабушка, которая тоже находится в Мариуполе. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима. Российские бойцы и силы народной милиции ДНР стараются действовать крайне осторожно, очищая Мариуполь от засевших в нем нацистов. Бои идут в центре города. Украинские националисты удерживают в заложниках значительную часть населения Мариуполя, используя в качестве огневых позиций захваченные жилые дома и промышленные предприятия города.