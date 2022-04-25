Виталий Милонов назвал Максима Галкина «ссыкуном» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Виталий Милонов обвинил артиста Максима Галкина в «негодяйстве», выразив презрение к юмористу. Об этом URA.RU сообщил сам депутат.

«Галкин всегда проявлял ссыкливость, он всегда был блатняком. Парень безусловно талантливый, но всегда он был в фарватере более сильной личности. Сам не готов никакой вызов принимать, потому плывет по течению и подванивает. Мне очень жаль, что Галкин за столько времени присутствия с нормальными людьми рядом так и не стал нормальным человеком. (…) Галкину Россия дала все. Я искреннее разочарован в Галкине, негодяйство полнейшее. Ссыкунов за решетку не сажают, а вот презрение к себе точно заслужил», — поделился Милонов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что юморист Максим Галкин вместе с супругой, певицей Аллой Пугачевой и их восьмилетними детьми покинул Россию. По информации журналистов, семья переехала в Израиль, где артистам приходится искать работу. Одновременно с этим Галкин критикует спецоперацию России на Украине.

С начала спецоперации РФ уже покинули рэпер Иван Дремин (Face), актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова, режиссер Кирилл Серебренников, певица Вера Брежнева. Специальная операция на территории Украины проводится по приказу президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Глава государства заявлял, что ее основными целями является денацификация и демилитаризация Украины.