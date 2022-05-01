Президент Чехии назвал русских «сумасшедшими»

01 мая 2022 в 19:32 Размер текста - 17 +

Россия может прекратить поставки газа в Европу, считает Милош Земан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия может прекратить поставки газа в Европу, так как русские являются «сумасшедшими». Такое заявление сделал президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Prima News. «Я не думаю, что Россия прекратит поставки, но, пожалуйста, примите это заявление от меня с неожиданной скромностью. Возможно, что они это сделают — политика иногда бывает очень иррациональной. Потому что я однажды публично сказал, что русские не сошли с ума, чтобы войти на Украину, а они оказались сумасшедшими». — заявил Земан. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Страны Евросоюза осудили начало спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин сообщил, что Россия в ответ будет продавать газ за рубли. Президент заявил, что страны, которые откажутся оплачивать поставки в рублях, останутся без газа. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Россия может прекратить поставки газа в Европу, так как русские являются «сумасшедшими». Такое заявление сделал президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Prima News. «Я не думаю, что Россия прекратит поставки, но, пожалуйста, примите это заявление от меня с неожиданной скромностью. Возможно, что они это сделают — политика иногда бывает очень иррациональной. Потому что я однажды публично сказал, что русские не сошли с ума, чтобы войти на Украину, а они оказались сумасшедшими». — заявил Земан. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Страны Евросоюза осудили начало спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин сообщил, что Россия в ответ будет продавать газ за рубли. Президент заявил, что страны, которые откажутся оплачивать поставки в рублях, останутся без газа.