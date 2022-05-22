Экс-разведчик США заявил о переломе в спецоперации на Украине

23 мая 2022 в 09:06 Размер текста - 17 +

Экс-разведчик США не исключает победы российской армии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В спецоперации на Украине наступает перелом после освобождения завода «Азовсталь» в Мариуполе. С таким заявлением выступил военный аналитик и бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Риттер назвал впечатляющей победой сдачу в плен националистов, которые укрывались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, это может переломить ситуацию с точки зрения влияния на общественное мнение. По его словам, также на ситуацию на Украине повлияет выделение помощи на 40 млрд долларов. «Это меняет правила игры. Это не означает, что Украина выигрывает, но Россия начала специальную военную операцию с ограниченным числом войск и с четко поставленными целями, которые должны были быть достигнуты этим ограниченным числом войск», — заявил Риттер в интервью Sputnik News. По его словам, это не значит, что Россия проиграет, но ей нужно будет адаптироваться к «новой реальности». Россия в конце февраля начала спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что такая мера направлена на помощь жителям Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны Украины. На прошлой неделе с «Азовстали» вышли все националисты, остальная территория Мариуполя уже освобождена, сообщает телеканал 360. Страны Запада активно помогают Киеву с вооружением и отправкой финансовой помощи. В США решили выделить 40 млрд долларов Украине, закон об этом подписал президент страны Джо Байден, пишет RT. В конце апреля в Белом доме сообщали, что у них закончились почти все деньги, выделенные для Киева. На тот момент оставалось 250 млн долларов из 3,5 млрд долларов.

В спецоперации на Украине наступает перелом после освобождения завода «Азовсталь» в Мариуполе. С таким заявлением выступил военный аналитик и бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Риттер назвал впечатляющей победой сдачу в плен националистов, которые укрывались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, это может переломить ситуацию с точки зрения влияния на общественное мнение. По его словам, также на ситуацию на Украине повлияет выделение помощи на 40 млрд долларов. «Это меняет правила игры. Это не означает, что Украина выигрывает, но Россия начала специальную военную операцию с ограниченным числом войск и с четко поставленными целями, которые должны были быть достигнуты этим ограниченным числом войск», — заявил Риттер в интервью Sputnik News. По его словам, это не значит, что Россия проиграет, но ей нужно будет адаптироваться к «новой реальности». Россия в конце февраля начала спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что такая мера направлена на помощь жителям Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны Украины. На прошлой неделе с «Азовстали» вышли все националисты, остальная территория Мариуполя уже освобождена, сообщает телеканал 360. Страны Запада активно помогают Киеву с вооружением и отправкой финансовой помощи. В США решили выделить 40 млрд долларов Украине, закон об этом подписал президент страны Джо Байден, пишет RT. В конце апреля в Белом доме сообщали, что у них закончились почти все деньги, выделенные для Киева. На тот момент оставалось 250 млн долларов из 3,5 млрд долларов.