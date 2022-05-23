Байден предложил премьеру Австралии поспать во время саммита

24 мая 2022 в 08:57 Размер текста - 17 +

Байден предложил австралийскому лидеру поспать после избрания Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден пошутил, что никто не осудит премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, если он поспит на заседании лидеров стран Четырехстороннего диалога по безопасности Quad, куда входят США, Австралия, Индия и Япония. «Вы принесли присягу и сразу сели в самолет! Я не знаю, как вам это удается, но будет нормально, если вы поспите здесь», — заявил Байден во время открытия встречи лидеров Quad, передает ТАСС. Австралийский премьер прилетел в Токио менее чем через сутки после избрания. Сам Байден не раз засыпал на важных мероприятиях. Так, например, было на климатическом саммите ООН в Глазго (Шотландия) или во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, передает Пятый канал. Саммит Четырехстороннего диалога по безопасности проходит 24 мая в Токио. Ожидается, что в ходе встречи лидеры Quad запустят новый проект по охране морских границ.

Президент США Джо Байден пошутил, что никто не осудит премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, если он поспит на заседании лидеров стран Четырехстороннего диалога по безопасности Quad, куда входят США, Австралия, Индия и Япония. «Вы принесли присягу и сразу сели в самолет! Я не знаю, как вам это удается, но будет нормально, если вы поспите здесь», — заявил Байден во время открытия встречи лидеров Quad, передает ТАСС. Австралийский премьер прилетел в Токио менее чем через сутки после избрания. Сам Байден не раз засыпал на важных мероприятиях. Так, например, было на климатическом саммите ООН в Глазго (Шотландия) или во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, передает Пятый канал. Саммит Четырехстороннего диалога по безопасности проходит 24 мая в Токио. Ожидается, что в ходе встречи лидеры Quad запустят новый проект по охране морских границ.