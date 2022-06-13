Вирусолог перечислил опасные последствия вакцины от оспы

Старую вакцину от оспы использовать нельзя, сказал Александр Бутенко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Оспа обезьян

Вакцина от натуральной оспы вызывала различные последствия для организма, включая поствакцинальный энцефалит. Об этом корреспонденту URA.RU руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д. И. Ивановского, доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко.

«Вакцина, которая с успехом использовалась в ликвидации натуральной оспы, была основана на вирусе коровьей оспы. Фактически это натуральный вирус. Эта вакцина была очень реактогенной. Не редки были случаи поствакцинальных энцефалитов, то есть у тех, кто прививался, развивались тяжелейшие заболевания. Это поражение центральной нервной системы, связанные с тем, что некоторые люди оказались восприимчивы к этой инфекции», — сказал Александр Бутенко.

Вирусолог объяснил, что на большинство вакцин бывают разные реакции. «Это связно с иммунной системой. Можно назвать случаи, когда самые надежные вакцины, например, против желтой лихорадки имели остаточные явления и реакции с поражением центральной нервной системы. От полиомиелита, казалось бы, безвредная вакцина, но там в результате изменения трех вакцинных штаммов, один из них превращался в организме в дикий. Была категория людей с поствакцинальным полиомиелитом», — добавил доктор биологических наук.

Неизвестно, будет ли эффективна старая вакцина от нового вируса оспы, отметил специалист. «Надо доказывать еще, сохраняется ли иммунитет у тех, кто прививался до начала 1980-х годов. Возраст у людей почтенный, и не так много их осталось. Но такая работа проводится, доказательства собирают», — сообщил Бутенко. По его словам, есть и противопоказания к вакцинации. «Есть люди, предрасположенные к аллергиям. Это повод для противопоказания. Аллергики предрасположены к тяжелым реакциям в виде анафилактического шока, которые приводят к самым тяжелым последствиям», — подчеркнул эксперт.

Бутенко добавил, что использовать старую вакцину от натуральной оспы сейчас невозможно. «Она не лицензированная и не прошла испытания против оспы обезьян. В таком виде, в котором вакцина была создана, она не может использоваться сейчас в юридическом отношении», -

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