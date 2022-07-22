Прокуратура уличила «дочку» UTair в обмане жителей УрФО

22 июля 2022 в 17:57 Размер текста - 17 +

В Тюменской области был решен вопрос по замене воздушного судна для пассажирских перевозок на судно большей вместимости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области при продаже авиабилетов на субсидированные рейсы в труднодоступные места региона прокуратурой были обнаружены нарушения прав пассажиров со стороны АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры. Также нарушения были выявлены в Челябинской области и ЯНАО. «Установлено, что с апреля 2022 года при перевозке пассажиров АО „ЮТэйр-Вертолетные услуги“ взимало агентское вознаграждение сверх предельных тарифов, утвержденных региональным правительством. По представлению транспортной прокуратуры нарушения устранены, стоимость билетов снижена на 30%», — передает пресс-служба. Также нарушения прав пассажиров были обнаружены в Челябинске. Там в результате проверки прокуратуры стоимость билетов на посадку и высадку пассажиров на воздушные судна с использованием телетрапов снижена на 22%. В аэропортах Ноябрьска (ЯНАО) и Орска были введены в эксплуатацию подъемные устройства, с помощью которых появилась возможность беспрепятственной посадки и высадки маломобильных граждан на воздушное судно. В настоящее время уральской транспортной прокуратурой работа по обеспечению транспортной доступности для населения продолжается. В Тюменской области вопрос по замене воздушного судна для пассажирских перевозок на судно большей вместимости был решен. Ранее URA.RU писало о том, что в «Ютэйр — Вертолетные услуги» завысили расходы в отчетах для правительства почти в 10 раз. Перевозка пассажиров должна была осуществляться по субсидированным маршрутам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

В Тюменской области при продаже авиабилетов на субсидированные рейсы в труднодоступные места региона прокуратурой были обнаружены нарушения прав пассажиров со стороны АО «ЮТэйр-Вертолетные услуги». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры. Также нарушения были выявлены в Челябинской области и ЯНАО. «Установлено, что с апреля 2022 года при перевозке пассажиров АО „ЮТэйр-Вертолетные услуги“ взимало агентское вознаграждение сверх предельных тарифов, утвержденных региональным правительством. По представлению транспортной прокуратуры нарушения устранены, стоимость билетов снижена на 30%», — передает пресс-служба. Также нарушения прав пассажиров были обнаружены в Челябинске. Там в результате проверки прокуратуры стоимость билетов на посадку и высадку пассажиров на воздушные судна с использованием телетрапов снижена на 22%. В аэропортах Ноябрьска (ЯНАО) и Орска были введены в эксплуатацию подъемные устройства, с помощью которых появилась возможность беспрепятственной посадки и высадки маломобильных граждан на воздушное судно. В настоящее время уральской транспортной прокуратурой работа по обеспечению транспортной доступности для населения продолжается. В Тюменской области вопрос по замене воздушного судна для пассажирских перевозок на судно большей вместимости был решен. Ранее URA.RU писало о том, что в «Ютэйр — Вертолетные услуги» завысили расходы в отчетах для правительства почти в 10 раз. Перевозка пассажиров должна была осуществляться по субсидированным маршрутам.