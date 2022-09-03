Пентагон разместил биолаборатории у границ с Россией

Минобороны: Пентагон разместил более 50 биолабораторий у границ с Россией

03 сентября 2022 в 18:02 Размер текста - 17 +

Вблизи границ РФ находятся более 50 лабораторий, спонсируемых США, заявил Кириллов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пентагон разместил более 50 биолабораторий в непосредственной близости к границам России. Об этом заявил начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «В настоящее время в непосредственной близости к границам Российской Федерации находятся более 50 модернизированных на средства Пентагона и подконтрольных ему биолабораторий. Всего, по данным МИД Китая, под контролем американского военного ведомства находится 336 биолабораторий в 30 государствах мира», — приводит слова Кириллова telegram-канал Минобороны РФ. По сведениям руководителя войск РХБЗ, Соединенные штаты намерены в кратчайшие сроки перенести незавершенные на Украине программы в страны постсоветского пространства и государства Восточной Европы, такие как Чехия, Болгария и страны Балтии. «Расширение сети биолабораторий, на базе которых возможно создание и хранение компонентов биологического оружия, создает угрозу военной безопасности Российской Федерации. В отличие от ядерного оружия, которое США размещает на территории стран — партнеров по НАТО, подобная политика альянса в биологической сфере позволяет ему бесконтрольно приближаться к нашим границам», — добавил Кириллов. Российские военные во время спецоперации обнаружили на Украине биолаборатории, финансируемые США. Президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ заявил, что биологические лаборатории, работавшие там, разрабатывали компоненты биологического оружия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пентагон разместил более 50 биолабораторий в непосредственной близости к границам России. Об этом заявил начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «В настоящее время в непосредственной близости к границам Российской Федерации находятся более 50 модернизированных на средства Пентагона и подконтрольных ему биолабораторий. Всего, по данным МИД Китая, под контролем американского военного ведомства находится 336 биолабораторий в 30 государствах мира», — приводит слова Кириллова telegram-канал Минобороны РФ. По сведениям руководителя войск РХБЗ, Соединенные штаты намерены в кратчайшие сроки перенести незавершенные на Украине программы в страны постсоветского пространства и государства Восточной Европы, такие как Чехия, Болгария и страны Балтии. «Расширение сети биолабораторий, на базе которых возможно создание и хранение компонентов биологического оружия, создает угрозу военной безопасности Российской Федерации. В отличие от ядерного оружия, которое США размещает на территории стран — партнеров по НАТО, подобная политика альянса в биологической сфере позволяет ему бесконтрольно приближаться к нашим границам», — добавил Кириллов. Российские военные во время спецоперации обнаружили на Украине биолаборатории, финансируемые США. Президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ заявил, что биологические лаборатории, работавшие там, разрабатывали компоненты биологического оружия.