Пентагон разместил более 50 биолабораторий в непосредственной близости к границам России. Об этом заявил начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«В настоящее время в непосредственной близости к границам Российской Федерации находятся более 50 модернизированных на средства Пентагона и подконтрольных ему биолабораторий. Всего, по данным МИД Китая, под контролем американского военного ведомства находится 336 биолабораторий в 30 государствах мира», — приводит слова Кириллова telegram-канал Минобороны РФ.
По сведениям руководителя войск РХБЗ, Соединенные штаты намерены в кратчайшие сроки перенести незавершенные на Украине программы в страны постсоветского пространства и государства Восточной Европы, такие как Чехия, Болгария и страны Балтии. «Расширение сети биолабораторий, на базе которых возможно создание и хранение компонентов биологического оружия, создает угрозу военной безопасности Российской Федерации. В отличие от ядерного оружия, которое США размещает на территории стран — партнеров по НАТО, подобная политика альянса в биологической сфере позволяет ему бесконтрольно приближаться к нашим границам», — добавил Кириллов.
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Пентагон разместил более 50 биолабораторий в непосредственной близости к границам России. Об этом заявил начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. «В настоящее время в непосредственной близости к границам Российской Федерации находятся более 50 модернизированных на средства Пентагона и подконтрольных ему биолабораторий. Всего, по данным МИД Китая, под контролем американского военного ведомства находится 336 биолабораторий в 30 государствах мира», — приводит слова Кириллова telegram-канал Минобороны РФ. По сведениям руководителя войск РХБЗ, Соединенные штаты намерены в кратчайшие сроки перенести незавершенные на Украине программы в страны постсоветского пространства и государства Восточной Европы, такие как Чехия, Болгария и страны Балтии. «Расширение сети биолабораторий, на базе которых возможно создание и хранение компонентов биологического оружия, создает угрозу военной безопасности Российской Федерации. В отличие от ядерного оружия, которое США размещает на территории стран — партнеров по НАТО, подобная политика альянса в биологической сфере позволяет ему бесконтрольно приближаться к нашим границам», — добавил Кириллов. Российские военные во время спецоперации обнаружили на Украине биолаборатории, финансируемые США. Президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ заявил, что биологические лаборатории, работавшие там, разрабатывали компоненты биологического оружия.