Уральский полпред обошел коллег в федеральном рейтинге

Представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев вошел в тройку полпредов, чью работу россияне оценивают выше других. Об этом сказано в исследовании Центра политических технологий (ЦПТ), результаты которого есть в распоряжении URA.RU. Деятельность Якушева положительно оценивают больше половины опрошенных.
«Оценка деятельности полпредов практически коррелирует с доверием к ним, но с несколько более высокими показателями. Первую тройку составили [полпред на Северном Кавказе] Юрий Чайка, [полпред в Южном федеральном округе] Владимир Устинов и Владимир Якушев», — говорится в исследовании.
В среднем положительную оценку работе российских полпредов дают 44% респондентов. Якушев получил одобрение 51% опрошенных. У Чайки — 53%, а у Устинова — 52%. Аутсайдером опроса стал полпред в Северо-Западном округе Александр Гуцан, набравший 33%.
Отдельно авторы исследования подчеркнули, что в УрФО оказалась максимальной оценка деятельности губернаторов. Их работу положительно оценивают 71% респондентов. Столько же в Южном федеральном округе. Одним из самых высоких по России стал и рейтинг доверия к губернаторам на Урале.
Ранее URA.RU сообщало, что Якушев, согласно исследованию ЦПТ, оказался одним из самых узнаваемых представителей президента. Среди своих коллег в других федеральных округах он занимает второе место, уступая только полпреду на Дальнем Востоке Юрию Трутневу.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews
Представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев вошел в тройку полпредов, чью работу россияне оценивают выше других. Об этом сказано в исследовании Центра политических технологий (ЦПТ), результаты которого есть в распоряжении URA.RU. Деятельность Якушева положительно оценивают больше половины опрошенных. «Оценка деятельности полпредов практически коррелирует с доверием к ним, но с несколько более высокими показателями. Первую тройку составили [полпред на Северном Кавказе] Юрий Чайка, [полпред в Южном федеральном округе] Владимир Устинов и Владимир Якушев», — говорится в исследовании. В среднем положительную оценку работе российских полпредов дают 44% респондентов. Якушев получил одобрение 51% опрошенных. У Чайки — 53%, а у Устинова — 52%. Аутсайдером опроса стал полпред в Северо-Западном округе Александр Гуцан, набравший 33%. Отдельно авторы исследования подчеркнули, что в УрФО оказалась максимальной оценка деятельности губернаторов. Их работу положительно оценивают 71% респондентов. Столько же в Южном федеральном округе. Одним из самых высоких по России стал и рейтинг доверия к губернаторам на Урале. Ранее URA.RU сообщало, что Якушев, согласно исследованию ЦПТ, оказался одним из самых узнаваемых представителей президента. Среди своих коллег в других федеральных округах он занимает второе место, уступая только полпреду на Дальнем Востоке Юрию Трутневу.