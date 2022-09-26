Уральский полпред обошел коллег в федеральном рейтинге

ЦПТ: Владимир Якушев входит в топ-3 полпредов с высокой оценкой работы

26 сентября 2022 в 21:00 Размер текста - 17 +

Работу Владимира Якушева положительно оценили половина опрошенных Фото: Анна Майорова © URA.RU Представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев вошел в тройку полпредов, чью работу россияне оценивают выше других. Об этом сказано в исследовании Центра политических технологий (ЦПТ), результаты которого есть в распоряжении URA.RU. Деятельность Якушева положительно оценивают больше половины опрошенных. «Оценка деятельности полпредов практически коррелирует с доверием к ним, но с несколько более высокими показателями. Первую тройку составили [полпред на Северном Кавказе] Юрий Чайка, [полпред в Южном федеральном округе] Владимир Устинов и Владимир Якушев», — говорится в исследовании. В среднем положительную оценку работе российских полпредов дают 44% респондентов. Якушев получил одобрение 51% опрошенных. У Чайки — 53%, а у Устинова — 52%. Аутсайдером опроса стал полпред в Северо-Западном округе Александр Гуцан, набравший 33%. Отдельно авторы исследования подчеркнули, что в УрФО оказалась максимальной оценка деятельности губернаторов. Их работу положительно оценивают 71% респондентов. Столько же в Южном федеральном округе. Одним из самых высоких по России стал и рейтинг доверия к губернаторам на Урале. Ранее URA.RU сообщало, что Якушев, согласно исследованию ЦПТ, оказался одним из самых узнаваемых представителей президента. Среди своих коллег в других федеральных округах он занимает второе место, уступая только полпреду на Дальнем Востоке Юрию Трутневу.

Представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев вошел в тройку полпредов, чью работу россияне оценивают выше других. Об этом сказано в исследовании Центра политических технологий (ЦПТ), результаты которого есть в распоряжении URA.RU. Деятельность Якушева положительно оценивают больше половины опрошенных. «Оценка деятельности полпредов практически коррелирует с доверием к ним, но с несколько более высокими показателями. Первую тройку составили [полпред на Северном Кавказе] Юрий Чайка, [полпред в Южном федеральном округе] Владимир Устинов и Владимир Якушев», — говорится в исследовании. В среднем положительную оценку работе российских полпредов дают 44% респондентов. Якушев получил одобрение 51% опрошенных. У Чайки — 53%, а у Устинова — 52%. Аутсайдером опроса стал полпред в Северо-Западном округе Александр Гуцан, набравший 33%. Отдельно авторы исследования подчеркнули, что в УрФО оказалась максимальной оценка деятельности губернаторов. Их работу положительно оценивают 71% респондентов. Столько же в Южном федеральном округе. Одним из самых высоких по России стал и рейтинг доверия к губернаторам на Урале. Ранее URA.RU сообщало, что Якушев, согласно исследованию ЦПТ, оказался одним из самых узнаваемых представителей президента. Среди своих коллег в других федеральных округах он занимает второе место, уступая только полпреду на Дальнем Востоке Юрию Трутневу.