С мобилизованных россиян перестанут взыскивать долги

30 сентября 2022 в 10:52 Размер текста - 17 +

Мобилизованных граждан на время службы освободят от выплаты задолженностей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Исполнительные производства в отношении мобилизованных будут приостановлены. Для подачи заявления о приостановке мер взыскания во всех военкоматах регионов будут находиться сотрудники Федеральной Службы Судебных Приставов. «Исполнительное производство в отношении военнослужащих, призванных на военную службу в Вооруженные силы РФ или другие войска и воинские формирования, созданные в соответствии с законодательством РФ, будет приостановлено», — сообщается в telegram-канале «Объясняем.рф». Также поясняется, что заявления о приостановлении исполнительных производств данная категория должников сможет подать непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов. Частичную мобилизация была объявлена Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт участия в боевых действиях. Ранее URA.RU о том, что с мобилизованных граждан не будут взыскивать долги.

Исполнительные производства в отношении мобилизованных будут приостановлены. Для подачи заявления о приостановке мер взыскания во всех военкоматах регионов будут находиться сотрудники Федеральной Службы Судебных Приставов. «Исполнительное производство в отношении военнослужащих, призванных на военную службу в Вооруженные силы РФ или другие войска и воинские формирования, созданные в соответствии с законодательством РФ, будет приостановлено», — сообщается в telegram-канале «Объясняем.рф». Также поясняется, что заявления о приостановлении исполнительных производств данная категория должников сможет подать непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов. Частичную мобилизация была объявлена Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт участия в боевых действиях. Ранее URA.RU о том, что с мобилизованных граждан не будут взыскивать долги.