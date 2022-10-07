Real Clear Politics: США ждет скорое поражение сторонников Байдена и смена власти

08 октября 2022 в 07:52 Размер текста - 17 +

Демократы могут потерять большинство в конгрессе США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Большинство в конгрессе США по итогам предстоящих выборов может перейти к республиканцам. Об этом сообщает RealClearPolitics. «За месяц до ноябрьских промежуточных выборов, на которых кандидаты поборются за 435 мандатов в палате представителей и 34 места в сенате, республиканцы явно лидируют в гонке за 220 кресел в палате, то есть могут получить большинство», — сообщает издание. Отмечается, что демократы в таком случае претендуют на 180 мест. В сенате республиканцы также претендуют на большинство. На данный момент республиканцам отдают 47 мест, демократам — 46. Ранее в США подтвердили планы президента Джо Байдена баллотироваться на второй срок, передает RT. Но сомнение вызывает здоровье действующего президента страны, добавляет «Национальная служба новостей». По словам самого Байдена, здоровье не помешает ему пойти на второй срок, пишет «Ридус».

Большинство в конгрессе США по итогам предстоящих выборов может перейти к республиканцам. Об этом сообщает RealClearPolitics. «За месяц до ноябрьских промежуточных выборов, на которых кандидаты поборются за 435 мандатов в палате представителей и 34 места в сенате, республиканцы явно лидируют в гонке за 220 кресел в палате, то есть могут получить большинство», — сообщает издание. Отмечается, что демократы в таком случае претендуют на 180 мест. В сенате республиканцы также претендуют на большинство. На данный момент республиканцам отдают 47 мест, демократам — 46. Ранее в США подтвердили планы президента Джо Байдена баллотироваться на второй срок, передает RT. Но сомнение вызывает здоровье действующего президента страны, добавляет «Национальная служба новостей». По словам самого Байдена, здоровье не помешает ему пойти на второй срок, пишет «Ридус».