Власти Киева объявили воздушную тревогу

Киевские власти призвали жителей идти в укрытия
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. Об этом заявили в Киевской городской государственной администрации.
«Внимание! В Киеве объявлена ??воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — сообщается в telegram-канале Киевской администрации.
Утром 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о воздушной тревоге на всей территории Украины на фоне обстрелов ВС РФ украинских регионов и Киева. Он обратился к жителям страны с просьбой находиться в укрытии.
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