Власти Киева объявили воздушную тревогу

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Верховная Рада в руках оппозиции. Майдан. Киев, верховная рада
Киевские власти призвали жителей идти в укрытия Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. Об этом заявили в Киевской городской государственной администрации.

«Внимание! В Киеве объявлена ??воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — сообщается в telegram-канале Киевской администрации.

Утром 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о воздушной тревоге на всей территории Украины на фоне обстрелов ВС РФ украинских регионов и Киева. Он обратился к жителям страны с просьбой находиться в укрытии.

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В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. Об этом заявили в Киевской городской государственной администрации. «Внимание! В Киеве объявлена ??воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — сообщается в telegram-канале Киевской администрации. Утром 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о воздушной тревоге на всей территории Украины на фоне обстрелов ВС РФ украинских регионов и Киева. Он обратился к жителям страны с просьбой находиться в укрытии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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