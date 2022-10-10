Власти Киева объявили воздушную тревогу 10 октября 2022 в 17:39 Размер текста - 17 + Киевские власти призвали жителей идти в укрытия Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. Об этом заявили в Киевской городской государственной администрации. «Внимание! В Киеве объявлена ??воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — сообщается в telegram-канале Киевской администрации. Утром 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о воздушной тревоге на всей территории Украины на фоне обстрелов ВС РФ украинских регионов и Киева. Он обратился к жителям страны с просьбой находиться в укрытии. В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. Об этом заявили в Киевской городской государственной администрации. «Внимание! В Киеве объявлена ??воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — сообщается в telegram-канале Киевской администрации. Утром 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о воздушной тревоге на всей территории Украины на фоне обстрелов ВС РФ украинских регионов и Киева. Он обратился к жителям страны с просьбой находиться в укрытии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям