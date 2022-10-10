Бастрыкин поручил возбудить дело за преследование Медведева СБУ

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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
По информации СК РФ, решения СБУ о розыске Медведева противоречат закону Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело о незаконном привлечении к уголовной ответственности СБУ зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным уголовным преследованием СБУ Д. А. Медведева», — сообщается в telegram-канале СК РФ. В ведомстве отметили, что решения СБУ являются надуманными и противоречащими закону. «Следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконные решения», — заключили в СК.

Ранее Служба безопасности Украины объявила Медведева в розыск. В качестве меры пресечения, согласно информации в базе украинского МВД, зампреду Совбеза России избрано содержание под стражей. В одном из своих последних заявлений Медведев выразил мнение, что будущие действия российской стороны должны быть нацелены на демонтаж политического режима Украины, передает RT. СБУ обвиняют его по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В розыск СБУ также попала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело о незаконном привлечении к уголовной ответственности СБУ зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Об этом сообщили в Следственном комитете России. «Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным уголовным преследованием СБУ Д. А. Медведева», — сообщается в telegram-канале СК РФ. В ведомстве отметили, что решения СБУ являются надуманными и противоречащими закону. «Следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконные решения», — заключили в СК. Ранее Служба безопасности Украины объявила Медведева в розыск. В качестве меры пресечения, согласно информации в базе украинского МВД, зампреду Совбеза России избрано содержание под стражей. В одном из своих последних заявлений Медведев выразил мнение, что будущие действия российской стороны должны быть нацелены на демонтаж политического режима Украины, передает RT. СБУ обвиняют его по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В розыск СБУ также попала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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