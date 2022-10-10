Бастрыкин поручил возбудить дело за преследование Медведева СБУ

10 октября 2022 в 20:23 Размер текста - 17 +

По информации СК РФ, решения СБУ о розыске Медведева противоречат закону Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело о незаконном привлечении к уголовной ответственности СБУ зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Об этом сообщили в Следственном комитете России. «Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным уголовным преследованием СБУ Д. А. Медведева», — сообщается в telegram-канале СК РФ. В ведомстве отметили, что решения СБУ являются надуманными и противоречащими закону. «Следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконные решения», — заключили в СК. Ранее Служба безопасности Украины объявила Медведева в розыск. В качестве меры пресечения, согласно информации в базе украинского МВД, зампреду Совбеза России избрано содержание под стражей. В одном из своих последних заявлений Медведев выразил мнение, что будущие действия российской стороны должны быть нацелены на демонтаж политического режима Украины, передает RT. СБУ обвиняют его по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В розыск СБУ также попала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело о незаконном привлечении к уголовной ответственности СБУ зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Об этом сообщили в Следственном комитете России. «Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным уголовным преследованием СБУ Д. А. Медведева», — сообщается в telegram-канале СК РФ. В ведомстве отметили, что решения СБУ являются надуманными и противоречащими закону. «Следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконные решения», — заключили в СК. Ранее Служба безопасности Украины объявила Медведева в розыск. В качестве меры пресечения, согласно информации в базе украинского МВД, зампреду Совбеза России избрано содержание под стражей. В одном из своих последних заявлений Медведев выразил мнение, что будущие действия российской стороны должны быть нацелены на демонтаж политического режима Украины, передает RT. СБУ обвиняют его по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В розыск СБУ также попала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.