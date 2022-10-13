РИАН: следствие не подозревает водителя грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту

Водителя грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту предварительно не подозревают в теракте. Об этом заявил источник, передает РИА «Новости».
«Мужчина, который был за рулем грузовика, предварительно, не подозревается силовыми структурами в причастности к совершению теракта», — сказал собеседник РИА «Новости». По его словам, скорее всего он сам не был в курсе, что «исполняет преступный заказ».
Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Сообщалось, что частично пострадали как автомобильный, так и железнодорожный отсеки моста. В результате подрыва погибли три человека. Вечером этого же дня по мосту запустили частичное автомобильное, а после и железнодорожное движение. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «терроризм».
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Водителя грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту предварительно не подозревают в теракте. Об этом заявил источник, передает РИА «Новости». «Мужчина, который был за рулем грузовика, предварительно, не подозревается силовыми структурами в причастности к совершению теракта», — сказал собеседник РИА «Новости». По его словам, скорее всего он сам не был в курсе, что «исполняет преступный заказ». Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Сообщалось, что частично пострадали как автомобильный, так и железнодорожный отсеки моста. В результате подрыва погибли три человека. Вечером этого же дня по мосту запустили частичное автомобильное, а после и железнодорожное движение. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «терроризм».