РИАН: следствие не подозревает водителя грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту

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По данным источника РИАН, водитель не знал, что исполняет преступный заказ Фото:
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На Крымском мосту произошел взрыв

Водителя грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту предварительно не подозревают в теракте. Об этом заявил источник, передает РИА «Новости».

«Мужчина, который был за рулем грузовика, предварительно, не подозревается силовыми структурами в причастности к совершению теракта», — сказал собеседник РИА «Новости». По его словам, скорее всего он сам не был в курсе, что «исполняет преступный заказ».

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Сообщалось, что частично пострадали как автомобильный, так и железнодорожный отсеки моста. В результате подрыва погибли три человека. Вечером этого же дня по мосту запустили частичное автомобильное, а после и железнодорожное движение. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «терроризм».

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Водителя грузовика, взорвавшегося на Крымском мосту предварительно не подозревают в теракте. Об этом заявил источник, передает РИА «Новости». «Мужчина, который был за рулем грузовика, предварительно, не подозревается силовыми структурами в причастности к совершению теракта», — сказал собеседник РИА «Новости». По его словам, скорее всего он сам не был в курсе, что «исполняет преступный заказ». Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Сообщалось, что частично пострадали как автомобильный, так и железнодорожный отсеки моста. В результате подрыва погибли три человека. Вечером этого же дня по мосту запустили частичное автомобильное, а после и железнодорожное движение. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «терроризм».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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