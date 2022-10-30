Украина должна была относиться к России с уважением с самого начала своего отделения от СССР. Об этом пишет британский журнал The Spectator.
«Украина застряла между возрождающейся Россией и возмущенным Западом, не желающим за нее бороться. <…> Если и есть урок в этой ситуации, так это то, что страны, [находящиеся] между великими державами должны действовать с осторожностью относиться с некоторым уважением», — пишут авторы журнала.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины, с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского режима и нацбатов. Россия не раз высказывала готовность к переговорам, пишет Life. В свою очередь, президент Украина Владимир Зеленский против. Ранее в Кремле заявили, что решающий голос о регулировании украинского конфликта стоит за США, а не за Украиной, передает «Царьград».
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Украина должна была относиться к России с уважением с самого начала своего отделения от СССР. Об этом пишет британский журнал The Spectator. «Украина застряла между возрождающейся Россией и возмущенным Западом, не желающим за нее бороться. <…> Если и есть урок в этой ситуации, так это то, что страны, [находящиеся] между великими державами должны действовать с осторожностью относиться с некоторым уважением», — пишут авторы журнала. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины, с целью защиты мирного населения Донбасса от киевского режима и нацбатов. Россия не раз высказывала готовность к переговорам, пишет Life. В свою очередь, президент Украина Владимир Зеленский против. Ранее в Кремле заявили, что решающий голос о регулировании украинского конфликта стоит за США, а не за Украиной, передает «Царьград».