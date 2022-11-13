Лаврова встретили танцами
Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20. В Индонезии его встретили почетным караулом и национальными танцами, сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале.
Встреча лидеров «большой двадцатки» пройдет на острове 15—16 ноября. Ожидалось, что участие в саммите может принять президент РФ Владимир Путин, однако позднее стало известно, что представлять РФ будет министр иностранных дел. Как уточнил пресс-секретарь главы государства, онлайн-присутствия Путина на саммите G20 или его видеообращения к участникам не планируется.
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