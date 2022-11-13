Лаврова, прибывшего на Бали для участия в саммите G20, встретили танцами. Видео

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Лаврова встретили танцами Фото:

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20. В Индонезии его встретили почетным караулом и национальными танцами, сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале.

Встреча лидеров «большой двадцатки» пройдет на острове 15—16 ноября. Ожидалось, что участие в саммите может принять президент РФ Владимир Путин, однако позднее стало известно, что представлять РФ будет министр иностранных дел. Как уточнил пресс-секретарь главы государства, онлайн-присутствия Путина на саммите G20 или его видеообращения к участникам не планируется.

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Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров прибыл на Бали для участия в саммите G20. В Индонезии его встретили почетным караулом и национальными танцами, сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем telegram-канале. Встреча лидеров «большой двадцатки» пройдет на острове 15—16 ноября. Ожидалось, что участие в саммите может принять президент РФ Владимир Путин, однако позднее стало известно, что представлять РФ будет министр иностранных дел. Как уточнил пресс-секретарь главы государства, онлайн-присутствия Путина на саммите G20 или его видеообращения к участникам не планируется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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