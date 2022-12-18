Аксенов: водохранилища Крыма заполнены на 100%

19 декабря 2022 в 06:56 Размер текста - 17 +

Полных водохранилищ хватит на полтора года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водохранилища в Крыму сейчас полностью заполнены, а в случае засухи у полуострова имеются дополнительные источники воды. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. «Все водохранилища заполнены на 100%. Наполняемость почти в два раза больше, чем в прошлом году. С этими объемами, даже без учета осадков, крымчане обеспечены водой на полтора года», — передает ТАСС слова Аксенова. Он уточнил, что в случае засушливых сезонов власти Крыма смогут решить эту проблему. «Теперь у нас есть дополнительные источники снабжения — Северо-Крымский канал, водозаборы подземных вод. Поэтому уверен, что с любыми сложностями мы справимся», — дополнил глава республики. Ранее в СМИ сообщали, что запасы воды в Крыму в 2022 году станут рекордными за 60 лет. Об этом заявлял председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорь Вайль.

Водохранилища в Крыму сейчас полностью заполнены, а в случае засухи у полуострова имеются дополнительные источники воды. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. «Все водохранилища заполнены на 100%. Наполняемость почти в два раза больше, чем в прошлом году. С этими объемами, даже без учета осадков, крымчане обеспечены водой на полтора года», — передает ТАСС слова Аксенова. Он уточнил, что в случае засушливых сезонов власти Крыма смогут решить эту проблему. «Теперь у нас есть дополнительные источники снабжения — Северо-Крымский канал, водозаборы подземных вод. Поэтому уверен, что с любыми сложностями мы справимся», — дополнил глава республики. Ранее в СМИ сообщали, что запасы воды в Крыму в 2022 году станут рекордными за 60 лет. Об этом заявлял председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорь Вайль.