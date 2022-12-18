18 декабря 2022

Аксенов: водохранилища Крыма заполнены на 100%

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Тест-драйв вездеходов Бурлак. Курган , голубые озера
Полных водохранилищ хватит на полтора года Фото:

Водохранилища в Крыму сейчас полностью заполнены, а в случае засухи у полуострова имеются дополнительные источники воды. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Все водохранилища заполнены на 100%. Наполняемость почти в два раза больше, чем в прошлом году. С этими объемами, даже без учета осадков, крымчане обеспечены водой на полтора года», — передает ТАСС слова Аксенова.

Он уточнил, что в случае засушливых сезонов власти Крыма смогут решить эту проблему. «Теперь у нас есть дополнительные источники снабжения — Северо-Крымский канал, водозаборы подземных вод. Поэтому уверен, что с любыми сложностями мы справимся», — дополнил глава республики.

Ранее в СМИ сообщали, что запасы воды в Крыму в 2022 году станут рекордными за 60 лет. Об этом заявлял председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорь Вайль.

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Водохранилища в Крыму сейчас полностью заполнены, а в случае засухи у полуострова имеются дополнительные источники воды. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. «Все водохранилища заполнены на 100%. Наполняемость почти в два раза больше, чем в прошлом году. С этими объемами, даже без учета осадков, крымчане обеспечены водой на полтора года», — передает ТАСС слова Аксенова. Он уточнил, что в случае засушливых сезонов власти Крыма смогут решить эту проблему. «Теперь у нас есть дополнительные источники снабжения — Северо-Крымский канал, водозаборы подземных вод. Поэтому уверен, что с любыми сложностями мы справимся», — дополнил глава республики. Ранее в СМИ сообщали, что запасы воды в Крыму в 2022 году станут рекордными за 60 лет. Об этом заявлял председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорь Вайль.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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