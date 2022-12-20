В «Роскосмосе» подсчитали убытки за 2022 год

21 декабря 2022 в 04:03 Размер текста - 17 +

Причиной убытков стала ненадлежащая организация работы предприятий Фото: Роскосмос Убытки российской космической отрасли на конец 2022 года могут составить 50 миллиардов рублей. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов. «В связи с ненадлежащей организацией работы предприятий, когда компании брались за выполнение госзаказа или заказа самой госкорпорации, но не выполняли их в срок, ожидаются убытки госкорпорации около 50 миллиардов рублей», — заявил Борисов в интервью для газеты «Ведомости». По словам гендиректора, в 2021 году убытки госкорпорации составили 31 млрд рублей. Однако, руководство «Роскосмоса» принимает необходимые меры, чтобы исправить ситуацию. Например, предлагает заказчикам новые графики сдачи продукции. «Мы провели детальный анализ причин возникших срывов и разработали догоночные графики выполнения работ. Главные конструкторы и менеджеры ставили подписи, после чего заказчик знакомился и соглашался с реальными сроками. Это и стало основой для исправления ситуации», — отметил Борисов. Также он добавил, что в контракты всех менеджеров внесли изменения, которые предусматривают штраф и административное наказание при срыве новых графиков на месяц и увольнение при срыве сроков в два месяца. Ранее URA.RU сообщало, что «Роскосмос» построит два завода для серийного производства спутников. Для этого корпорация выпустит облигации объемом 50 миллиардов рублей. В начале декабря Минобороны РФ купило у «Роскосмоса» 74% акций авиакомпании «Космос» за 1 рубль. На фоне санкций РФ приняла решение о выходе из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Но, несмотря на это, «Роскосмос» планирует оставаться на МКС минимум до 2028 года. До тех пор, пока не будет построен собственный форпост страны на орбите. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Убытки российской космической отрасли на конец 2022 года могут составить 50 миллиардов рублей. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов. «В связи с ненадлежащей организацией работы предприятий, когда компании брались за выполнение госзаказа или заказа самой госкорпорации, но не выполняли их в срок, ожидаются убытки госкорпорации около 50 миллиардов рублей», — заявил Борисов в интервью для газеты «Ведомости». По словам гендиректора, в 2021 году убытки госкорпорации составили 31 млрд рублей. Однако, руководство «Роскосмоса» принимает необходимые меры, чтобы исправить ситуацию. Например, предлагает заказчикам новые графики сдачи продукции. «Мы провели детальный анализ причин возникших срывов и разработали догоночные графики выполнения работ. Главные конструкторы и менеджеры ставили подписи, после чего заказчик знакомился и соглашался с реальными сроками. Это и стало основой для исправления ситуации», — отметил Борисов. Также он добавил, что в контракты всех менеджеров внесли изменения, которые предусматривают штраф и административное наказание при срыве новых графиков на месяц и увольнение при срыве сроков в два месяца. Ранее URA.RU сообщало, что «Роскосмос» построит два завода для серийного производства спутников. Для этого корпорация выпустит облигации объемом 50 миллиардов рублей. В начале декабря Минобороны РФ купило у «Роскосмоса» 74% акций авиакомпании «Космос» за 1 рубль. На фоне санкций РФ приняла решение о выходе из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Но, несмотря на это, «Роскосмос» планирует оставаться на МКС минимум до 2028 года. До тех пор, пока не будет построен собственный форпост страны на орбите.