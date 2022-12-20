«Роскосмос» построит два завода для серийного производства спутников

21 декабря 2022 в 03:08 Размер текста - 17 +

Глава «Роскосмоса» пообещал увеличить производство спутников Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Роскосмос» планирует построить два завода по серийному производству спутников, для этого корпорация выпустит облигации объемом 50 миллиардов рублей. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. «Один будет построен в кооперации с ИСС Решетнева — возможно, в Красноярске, потому что там все компетенции. Другой — предположительно в Московской области, потому что здесь куст других предприятий», — рассказал Борисов в интервью «Ведомостям». Гендиректор «Роскосмоса» подчеркнул, что средства для строительства заводов привлекут в том числе посредством выпуска облигаций, предельный объем которых — до 50 миллиардов рублей. Борисов отмечает, что сегодня российские предприятия выпускают около 15 спутников в год, а теоретически объем будет увеличен до 42 и выше. К 2030 году Россия, по мнению гендиректора, должна выпускать минимум по одному спутнику в день, а на рубеже 2025-2026 по 200-250 изделий в год. Борисов также заявил, что ожидаемые убытки «Роскосмоса» в 2022 году составят 50 млрд рублей. Основной источник убытков был связан с неуспешной организацией работы предприятий, слова Борисова передает RT. Кроме того, бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил национализировать производство спутников в РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Роскосмос» планирует построить два завода по серийному производству спутников, для этого корпорация выпустит облигации объемом 50 миллиардов рублей. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. «Один будет построен в кооперации с ИСС Решетнева — возможно, в Красноярске, потому что там все компетенции. Другой — предположительно в Московской области, потому что здесь куст других предприятий», — рассказал Борисов в интервью «Ведомостям». Гендиректор «Роскосмоса» подчеркнул, что средства для строительства заводов привлекут в том числе посредством выпуска облигаций, предельный объем которых — до 50 миллиардов рублей. Борисов отмечает, что сегодня российские предприятия выпускают около 15 спутников в год, а теоретически объем будет увеличен до 42 и выше. К 2030 году Россия, по мнению гендиректора, должна выпускать минимум по одному спутнику в день, а на рубеже 2025-2026 по 200-250 изделий в год. Борисов также заявил, что ожидаемые убытки «Роскосмоса» в 2022 году составят 50 млрд рублей. Основной источник убытков был связан с неуспешной организацией работы предприятий, слова Борисова передает RT. Кроме того, бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил национализировать производство спутников в РФ.