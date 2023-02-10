Полковник Макгрегор: США учили Зеленского украинскому языку

11 февраля 2023 в 00:54 Размер текста - 17 +

Бывший советник главы Пентагона раскрыл роль США в обучении Зеленского украинскому языку Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госдепартамент США учил украинскому языку президента Владимира Зеленского, чтобы тот, наконец, заговорил на нем. Такой информацией поделился бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Забавно, что, когда он (Владимир Зеленский — прим. URA.RU) стал президентом, он по-украински не мог двух слов связать! Его родной язык русский. Нашему госдепартаменту это стоило большой головной боли! Я узнал об этом, пока работал в тех кругах. Они несколько месяцев подряд его гоняли, чтобы он говорить начал», — рассказал Макгрегор в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру, видеозапись опубликована в соцсетях последнего. Макгрегор также рассказал о том, что история Зеленского — это история комика сомнительных дарований, который, появившись из ниоткуда, вдруг сумел стать президентом. Первоначально он агитировал за хорошие взаимоотношения с Россией, чтобы выиграть выборы, однако позже «крутанулся на 180 градусов и превратился в самого кровожадного врага России, разжигателя войны». На Украине с середины прошлого лета действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». За использование неукраинского языка штрафуют государственных чиновников, руководителей и работников предприятий, учреждений и организаций, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Госдепартамент США учил украинскому языку президента Владимира Зеленского, чтобы тот, наконец, заговорил на нем. Такой информацией поделился бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Забавно, что, когда он (Владимир Зеленский — прим. URA.RU) стал президентом, он по-украински не мог двух слов связать! Его родной язык русский. Нашему госдепартаменту это стоило большой головной боли! Я узнал об этом, пока работал в тех кругах. Они несколько месяцев подряд его гоняли, чтобы он говорить начал», — рассказал Макгрегор в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру, видеозапись опубликована в соцсетях последнего. Макгрегор также рассказал о том, что история Зеленского — это история комика сомнительных дарований, который, появившись из ниоткуда, вдруг сумел стать президентом. Первоначально он агитировал за хорошие взаимоотношения с Россией, чтобы выиграть выборы, однако позже «крутанулся на 180 градусов и превратился в самого кровожадного врага России, разжигателя войны». На Украине с середины прошлого лета действует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». За использование неукраинского языка штрафуют государственных чиновников, руководителей и работников предприятий, учреждений и организаций, передает RT.