12 марта 2023

Пленный украинский военный раскрыл истинную цель бойцов ВСУ на фронте

Украинский военнопленный заявил, что бойцы ВСУ служат исключительно для снятия судимости
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, колонна, танк, ВСУ, украинские военные, stock
В рядах ВСУ много наркозависимых и осужденных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) числится большое количество бывших осужденных и наркозависимых, которые используют службу в армии исключительно как возможность для снятия судимости. Об этом рассказал украинский военнопленный.

«Осужденные и наркозависимые идут в ВСУ с тем расчетом, чтобы им сняли судимость. Идейных нет», — передает слова военнопленного РИА Новости. Также он добавил, что украинские боевики используют различные способы для того, чтобы выйти из состава ВСУ и избежать тюрьмы. В их числе — оформление фальшивого опекунства над чужими детьми.

Ранее украинский военнослужащий Иван Василенко рассказал, что вместе с гуманитарным грузом боевики ВСУ получают наркотики. Военнослужащие специально договариваются с волонтерами Украины о таких поставках.

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В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) числится большое количество бывших осужденных и наркозависимых, которые используют службу в армии исключительно как возможность для снятия судимости. Об этом рассказал украинский военнопленный. «Осужденные и наркозависимые идут в ВСУ с тем расчетом, чтобы им сняли судимость. Идейных нет», — передает слова военнопленного РИА Новости. Также он добавил, что украинские боевики используют различные способы для того, чтобы выйти из состава ВСУ и избежать тюрьмы. В их числе — оформление фальшивого опекунства над чужими детьми. Ранее украинский военнослужащий Иван Василенко рассказал, что вместе с гуманитарным грузом боевики ВСУ получают наркотики. Военнослужащие специально договариваются с волонтерами Украины о таких поставках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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