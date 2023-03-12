Пленный украинский военный раскрыл истинную цель бойцов ВСУ на фронте

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) числится большое количество бывших осужденных и наркозависимых, которые используют службу в армии исключительно как возможность для снятия судимости. Об этом рассказал украинский военнопленный.
«Осужденные и наркозависимые идут в ВСУ с тем расчетом, чтобы им сняли судимость. Идейных нет», — передает слова военнопленного РИА Новости. Также он добавил, что украинские боевики используют различные способы для того, чтобы выйти из состава ВСУ и избежать тюрьмы. В их числе — оформление фальшивого опекунства над чужими детьми.
Ранее украинский военнослужащий Иван Василенко рассказал, что вместе с гуманитарным грузом боевики ВСУ получают наркотики. Военнослужащие специально договариваются с волонтерами Украины о таких поставках.
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В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) числится большое количество бывших осужденных и наркозависимых, которые используют службу в армии исключительно как возможность для снятия судимости. Об этом рассказал украинский военнопленный. «Осужденные и наркозависимые идут в ВСУ с тем расчетом, чтобы им сняли судимость. Идейных нет», — передает слова военнопленного РИА Новости. Также он добавил, что украинские боевики используют различные способы для того, чтобы выйти из состава ВСУ и избежать тюрьмы. В их числе — оформление фальшивого опекунства над чужими детьми. Ранее украинский военнослужащий Иван Василенко рассказал, что вместе с гуманитарным грузом боевики ВСУ получают наркотики. Военнослужащие специально договариваются с волонтерами Украины о таких поставках.