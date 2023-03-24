Медведев: Россия проходит проверку на прочность

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Политсовет партии
Дмитрий Медведев отметил, что Россия оказалась в необычной ситуации Фото:

Россия проходит проверку на прочность, так как за последнее время страна впервые не состоит в военном альянсе. Об этом сказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«У нас есть друзья, союзники, но вот чтобы мы ни с кем не создавали военный альянс — мы впервые в такой ситуации. Во всяком случае лет за последние 150 лет. И это именно такая серьезная проверка крепости нашего государства», — сказал Медведев в интервью журналистам. Информация опубликована в telegram-канале Медведева.

Президент России Владимир Путин заявлял, что у России много друзей. Россию поддерживают африканские страны, Венгрия, Китай. Запад не ожидал такого отношения к России от стран Глобального Юга (развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки), сообщала El Pais. Западу не удалось изолировать Россию, передает агентство Nation News со ссылкой на Washington Post.

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Россия проходит проверку на прочность, так как за последнее время страна впервые не состоит в военном альянсе. Об этом сказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «У нас есть друзья, союзники, но вот чтобы мы ни с кем не создавали военный альянс — мы впервые в такой ситуации. Во всяком случае лет за последние 150 лет. И это именно такая серьезная проверка крепости нашего государства», — сказал Медведев в интервью журналистам. Информация опубликована в telegram-канале Медведева. Президент России Владимир Путин заявлял, что у России много друзей. Россию поддерживают африканские страны, Венгрия, Китай. Запад не ожидал такого отношения к России от стран Глобального Юга (развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки), сообщала El Pais. Западу не удалось изолировать Россию, передает агентство Nation News со ссылкой на Washington Post.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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