Россия проходит проверку на прочность, так как за последнее время страна впервые не состоит в военном альянсе. Об этом сказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«У нас есть друзья, союзники, но вот чтобы мы ни с кем не создавали военный альянс — мы впервые в такой ситуации. Во всяком случае лет за последние 150 лет. И это именно такая серьезная проверка крепости нашего государства», — сказал Медведев в интервью журналистам. Информация опубликована в
Президент России Владимир Путин заявлял, что у России много друзей. Россию поддерживают африканские страны, Венгрия, Китай. Запад не ожидал такого отношения к России от стран Глобального Юга (развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки), сообщала El Pais. Западу не удалось изолировать Россию, передает агентство Nation News со ссылкой на Washington Post.
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