Медведев: Россия проходит проверку на прочность

24 марта 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев отметил, что Россия оказалась в необычной ситуации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия проходит проверку на прочность, так как за последнее время страна впервые не состоит в военном альянсе. Об этом сказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «У нас есть друзья, союзники, но вот чтобы мы ни с кем не создавали военный альянс — мы впервые в такой ситуации. Во всяком случае лет за последние 150 лет. И это именно такая серьезная проверка крепости нашего государства», — сказал Медведев в интервью журналистам. Информация опубликована в telegram-канале Медведева . Президент России Владимир Путин заявлял, что у России много друзей. Россию поддерживают африканские страны, Венгрия, Китай. Запад не ожидал такого отношения к России от стран Глобального Юга (развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки), сообщала El Pais. Западу не удалось изолировать Россию, передает агентство Nation News со ссылкой на Washington Post.

Россия проходит проверку на прочность, так как за последнее время страна впервые не состоит в военном альянсе. Об этом сказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «У нас есть друзья, союзники, но вот чтобы мы ни с кем не создавали военный альянс — мы впервые в такой ситуации. Во всяком случае лет за последние 150 лет. И это именно такая серьезная проверка крепости нашего государства», — сказал Медведев в интервью журналистам. Информация опубликована в telegram-канале Медведева. Президент России Владимир Путин заявлял, что у России много друзей. Россию поддерживают африканские страны, Венгрия, Китай. Запад не ожидал такого отношения к России от стран Глобального Юга (развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки), сообщала El Pais. Западу не удалось изолировать Россию, передает агентство Nation News со ссылкой на Washington Post.