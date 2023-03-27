В день годовщины гибели летчика-космонавта Юрия Гагарина российский государственный архив научно-технической документации впервые публикует фотографии с места катастрофы. Снимки опубликованы на официальном сайте.
Юрий Гагарин стал первым в мире человеком, совершившим полет в космос. 12 апреля 1961 года на космическом корабле «Восток» он совершил один оборот вокруг земли и успешно вернулся на космодром «Байконур». Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года. В этот день он выполнял тренировочные упражнения на учебно-тренировочном истребителе МИГ—15. После завершения упражнений самолет врезался в землю в трех километрах от деревни Новоселово. Официальная причина крушения самолета не оглашена до сих пор, передает RT.
Впервые опубликованы кадры с места крушения МИГ-15, в котором погиб Юрий Гагарин
Российский государственный архив научно-технической документации
Впервые опубликованы кадры с места гибели Юрия Гагарина
Российский государственный архив научно-технической документации
Российский государственный архив научно-технической документации опубликовал кадры с места крушения истребителя, на котором разбился Гагарин
Российский государственный архив научно-технической документации
В день годовщины гибели летчика-космонавта Юрия Гагарина российский государственный архив научно-технической документации впервые публикует фотографии с места катастрофы. Снимки опубликованы на официальном сайте. Юрий Гагарин стал первым в мире человеком, совершившим полет в космос. 12 апреля 1961 года на космическом корабле «Восток» он совершил один оборот вокруг земли и успешно вернулся на космодром «Байконур». Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года. В этот день он выполнял тренировочные упражнения на учебно-тренировочном истребителе МИГ—15. После завершения упражнений самолет врезался в землю в трех километрах от деревни Новоселово. Официальная причина крушения самолета не оглашена до сих пор, передает RT.