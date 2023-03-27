Впервые опубликованы кадры с места гибели Гагарина. Фото

Архив научно-технической документации рассекретил снимки с места гибели первого космонавта

27 марта 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

В день памяти Юрия Гагарина опубликованы кадры с места его гибели Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU В день годовщины гибели летчика-космонавта Юрия Гагарина российский государственный архив научно-технической документации впервые публикует фотографии с места катастрофы. Снимки опубликованы на официальном сайте. Юрий Гагарин стал первым в мире человеком, совершившим полет в космос. 12 апреля 1961 года на космическом корабле «Восток» он совершил один оборот вокруг земли и успешно вернулся на космодром «Байконур». Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года. В этот день он выполнял тренировочные упражнения на учебно-тренировочном истребителе МИГ—15. После завершения упражнений самолет врезался в землю в трех километрах от деревни Новоселово. Официальная причина крушения самолета не оглашена до сих пор, передает RT. Впервые опубликованы кадры с места крушения МИГ-15, в котором погиб Юрий Гагарин Российский государственный архив научно-технической документации Впервые опубликованы кадры с места гибели Юрия Гагарина Российский государственный архив научно-технической документации Российский государственный архив научно-технической документации опубликовал кадры с места крушения истребителя, на котором разбился Гагарин Российский государственный архив научно-технической документации

В день годовщины гибели летчика-космонавта Юрия Гагарина российский государственный архив научно-технической документации впервые публикует фотографии с места катастрофы. Снимки опубликованы на официальном сайте. Юрий Гагарин стал первым в мире человеком, совершившим полет в космос. 12 апреля 1961 года на космическом корабле «Восток» он совершил один оборот вокруг земли и успешно вернулся на космодром «Байконур». Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года. В этот день он выполнял тренировочные упражнения на учебно-тренировочном истребителе МИГ—15. После завершения упражнений самолет врезался в землю в трех километрах от деревни Новоселово. Официальная причина крушения самолета не оглашена до сих пор, передает RT.