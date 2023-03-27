Впервые опубликованы кадры с места гибели Гагарина. Фото

Архив научно-технической документации рассекретил снимки с места гибели первого космонавта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды с квадрокоптера. Екатеринбург, город москва, памятник юрию гагарину
В день памяти Юрия Гагарина опубликованы кадры с места его гибели Фото:

В день годовщины гибели летчика-космонавта Юрия Гагарина российский государственный архив научно-технической документации впервые публикует фотографии с места катастрофы. Снимки опубликованы на официальном сайте.

Юрий Гагарин стал первым в мире человеком, совершившим полет в космос. 12 апреля 1961 года на космическом корабле «Восток» он совершил один оборот вокруг земли и успешно вернулся на космодром «Байконур». Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года. В этот день он выполнял тренировочные упражнения на учебно-тренировочном истребителе МИГ—15. После завершения упражнений самолет врезался в землю в трех километрах от деревни Новоселово. Официальная причина крушения самолета не оглашена до сих пор, передает RT.

Впервые опубликованы кадры с места крушения МИГ-15, в котором погиб Юрий Гагарин
Впервые опубликованы кадры с места крушения МИГ-15, в котором погиб Юрий Гагарин
Впервые опубликованы кадры с места гибели Юрия Гагарина
Впервые опубликованы кадры с места гибели Юрия Гагарина
Российский государственный архив научно-технической документации опубликовал кадры с места крушения истребителя, на котором разбился Гагарин
Российский государственный архив научно-технической документации опубликовал кадры с места крушения истребителя, на котором разбился Гагарин

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

В день годовщины гибели летчика-космонавта Юрия Гагарина российский государственный архив научно-технической документации впервые публикует фотографии с места катастрофы. Снимки опубликованы на официальном сайте. Юрий Гагарин стал первым в мире человеком, совершившим полет в космос. 12 апреля 1961 года на космическом корабле «Восток» он совершил один оборот вокруг земли и успешно вернулся на космодром «Байконур». Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года. В этот день он выполнял тренировочные упражнения на учебно-тренировочном истребителе МИГ—15. После завершения упражнений самолет врезался в землю в трех километрах от деревни Новоселово. Официальная причина крушения самолета не оглашена до сих пор, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...