Путин назвал самое красивое место в России

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым назвал горный курорт Архыз одним из самых красивых мест страны. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.
«Курорт Архыз красивое место», — заявил Путин. Кадры со встречи российского президенты опубликованы в telegram-канале Кремля. В ходе беседы Владимир Путин поинтересовался, пользуется ли курорт популярностью у любителей зимних видов спорта. Темрезов пояснил, что Архыз принимает гостей круглый год и никогда не остается без внимания туристов.
Особое внимание на встрече уделили перспективам развития курорта. Путин отметил, что завершение строительства аэропорта в Архызе, запланированное на конец 2028 года, значительно увеличит турпоток. «Увеличится сразу», — подчеркнул президент.
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