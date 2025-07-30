Путин назвал самое красивое место в России

Путин назвал Архыз красивым местом
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Путин восхитился курортом в Карачаево-Черкесии
Путин восхитился курортом в Карачаево-Черкесии Фото:

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым назвал горный курорт Архыз одним из самых красивых мест страны. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

«Курорт Архыз красивое место», — заявил Путин. Кадры со встречи российского президенты опубликованы в telegram-канале Кремля. В ходе беседы Владимир Путин поинтересовался, пользуется ли курорт популярностью у любителей зимних видов спорта. Темрезов пояснил, что Архыз принимает гостей круглый год и никогда не остается без внимания туристов.

Особое внимание на встрече уделили перспективам развития курорта. Путин отметил, что завершение строительства аэропорта в Архызе, запланированное на конец 2028 года, значительно увеличит турпоток. «Увеличится сразу», — подчеркнул президент.

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Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым назвал горный курорт Архыз одним из самых красивых мест страны. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля. «Курорт Архыз красивое место», — заявил Путин. Кадры со встречи российского президенты опубликованы в telegram-канале Кремля. В ходе беседы Владимир Путин поинтересовался, пользуется ли курорт популярностью у любителей зимних видов спорта. Темрезов пояснил, что Архыз принимает гостей круглый год и никогда не остается без внимания туристов. Особое внимание на встрече уделили перспективам развития курорта. Путин отметил, что завершение строительства аэропорта в Архызе, запланированное на конец 2028 года, значительно увеличит турпоток. «Увеличится сразу», — подчеркнул президент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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