Посольство РФ предупредило США о «неконтролируемом расширении» географии конфликта на Украине

Решение США выделить Украине около 2,6 миллиарда долларов является шагом к эскалации конфликта. Об этом заявили в посольстве России в США, отметив что затягивает конфликт на Украине.
«Американцы намерены затягивать конфликт на Украине столько, сколько это возможно. Решение о поставке вооружений Киеву — шаг к эскалации украинского кризиса и увеличению числа жертв среди мирного населения», — сказано в комментарии дипмиссии, ее слова приводит РИА Новости. Уточняется, что Вашингтон должен понять риски неконтролируемого расширения географии конфликта.
Также в посольстве заявили, что США движет мотив превратить Украину в постоянного врага для России. Штатам неинтересна самостоятельное развитие страны.
После начала спецоперации страны Запада стали поставлять Украине оружие. 4 апреля в Пентагоне заявили о новой военной помощи Украине. Она составила 2,6 млрд долларов. В нее войдут вооружения на сумму 500 миллионов, а остальные средства будут распределены на новые закупки.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!