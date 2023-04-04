04 апреля 2023

Посольство РФ предупредило США о «неконтролируемом расширении» географии конфликта на Украине

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Конфликт на Украине затягивается из-за поставок НАТО, отметили в посольстве России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Решение США выделить Украине около 2,6 миллиарда долларов является шагом к эскалации конфликта. Об этом заявили в посольстве России в США, отметив что затягивает конфликт на Украине.

«Американцы намерены затягивать конфликт на Украине столько, сколько это возможно. Решение о поставке вооружений Киеву — шаг к эскалации украинского кризиса и увеличению числа жертв среди мирного населения», — сказано в комментарии дипмиссии, ее слова приводит РИА Новости. Уточняется, что Вашингтон должен понять риски неконтролируемого расширения географии конфликта.

Также в посольстве заявили, что США движет мотив превратить Украину в постоянного врага для России. Штатам неинтересна самостоятельное развитие страны.

После начала спецоперации страны Запада стали поставлять Украине оружие. 4 апреля в Пентагоне заявили о новой военной помощи Украине. Она составила 2,6 млрд долларов. В нее войдут вооружения на сумму 500 миллионов, а остальные средства будут распределены на новые закупки.

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Решение США выделить Украине около 2,6 миллиарда долларов является шагом к эскалации конфликта. Об этом заявили в посольстве России в США, отметив что затягивает конфликт на Украине. «Американцы намерены затягивать конфликт на Украине столько, сколько это возможно. Решение о поставке вооружений Киеву — шаг к эскалации украинского кризиса и увеличению числа жертв среди мирного населения», — сказано в комментарии дипмиссии, ее слова приводит РИА Новости. Уточняется, что Вашингтон должен понять риски неконтролируемого расширения географии конфликта. Также в посольстве заявили, что США движет мотив превратить Украину в постоянного врага для России. Штатам неинтересна самостоятельное развитие страны. После начала спецоперации страны Запада стали поставлять Украине оружие. 4 апреля в Пентагоне заявили о новой военной помощи Украине. Она составила 2,6 млрд долларов. В нее войдут вооружения на сумму 500 миллионов, а остальные средства будут распределены на новые закупки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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