NL Times: голландский солдат собирает разведданые на Украине

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Солдат из Нидерландов не участвует в боевых действиях на Украине, пишет NL Times Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий из Нидерландов осуществляет сбор разведданных в зоне конфликта на Украине. Об этом сообщает голландское издание NL Times.

«Голландский военный не участвует в боевых действиях на Украине, а выполняет роль офицера связи и собирает разведданные», — говорится в материале издания. Там подчеркнули, что военнослужащий несет службу в специальной 102-й роте, в задачи которой входит сбор разведданных за пределами Нидерландов. Информация о сборе военнослужащим разведывательных данных стала известна после опубликования секретных документов Пентагона, заключили в издании.

Ранее неоднократно сообщалось о нахождении иностранных военнослужащих на территории Украины. Из последней информации следует, что британские офицеры участвовали в организации обороны Киева в самом начале спецоперации на Украине. За последние сутки, по информации официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, на донецком направлении было уничтожено около 240 украинских военнослужащих и иностранных наемников, сообщает Life.

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Военнослужащий из Нидерландов осуществляет сбор разведданных в зоне конфликта на Украине. Об этом сообщает голландское издание NL Times. «Голландский военный не участвует в боевых действиях на Украине, а выполняет роль офицера связи и собирает разведданные», — говорится в материале издания. Там подчеркнули, что военнослужащий несет службу в специальной 102-й роте, в задачи которой входит сбор разведданных за пределами Нидерландов. Информация о сборе военнослужащим разведывательных данных стала известна после опубликования секретных документов Пентагона, заключили в издании. Ранее неоднократно сообщалось о нахождении иностранных военнослужащих на территории Украины. Из последней информации следует, что британские офицеры участвовали в организации обороны Киева в самом начале спецоперации на Украине. За последние сутки, по информации официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, на донецком направлении было уничтожено около 240 украинских военнослужащих и иностранных наемников, сообщает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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