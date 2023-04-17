NL Times: голландский солдат собирает разведданые на Украине

Военнослужащий из Нидерландов осуществляет сбор разведданных в зоне конфликта на Украине. Об этом сообщает голландское издание NL Times.
«Голландский военный не участвует в боевых действиях на Украине, а выполняет роль офицера связи и собирает разведданные», — говорится в материале издания. Там подчеркнули, что военнослужащий несет службу в специальной 102-й роте, в задачи которой входит сбор разведданных за пределами Нидерландов. Информация о сборе военнослужащим разведывательных данных стала известна после опубликования секретных документов Пентагона, заключили в издании.
Ранее неоднократно сообщалось о нахождении иностранных военнослужащих на территории Украины. Из последней информации следует, что британские офицеры участвовали в организации обороны Киева в самом начале спецоперации на Украине. За последние сутки, по информации официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, на донецком направлении было уничтожено около 240 украинских военнослужащих и иностранных наемников, сообщает Life.
Военнослужащий из Нидерландов осуществляет сбор разведданных в зоне конфликта на Украине. Об этом сообщает голландское издание NL Times. «Голландский военный не участвует в боевых действиях на Украине, а выполняет роль офицера связи и собирает разведданные», — говорится в материале издания. Там подчеркнули, что военнослужащий несет службу в специальной 102-й роте, в задачи которой входит сбор разведданных за пределами Нидерландов. Информация о сборе военнослужащим разведывательных данных стала известна после опубликования секретных документов Пентагона, заключили в издании. Ранее неоднократно сообщалось о нахождении иностранных военнослужащих на территории Украины. Из последней информации следует, что британские офицеры участвовали в организации обороны Киева в самом начале спецоперации на Украине. За последние сутки, по информации официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, на донецком направлении было уничтожено около 240 украинских военнослужащих и иностранных наемников, сообщает Life.