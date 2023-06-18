Абрамович отказывается передавать Украине деньги от продажи «Челси»

18 июня 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

Роман Абрамович хочет отправить денежные средства российским военнослужащим Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Экс-владелец английского футбольного клуба «Челси», российский олигарх Роман Абрамович не подписывает договор о передаче Украине средств от продажи клуба. Об этом сообщила газета Daily Mail. «Роман Абрамович хочет, чтобы существенная часть денег досталась России, а точнее россиянам, пострадавшим от конфликта», — говорится в материале . Однако правительство Великобритании и Еврокомиссия не согласны с действиями олигарха из-за антироссийских санкций. Деньги от продажи футбольного клуба остаются замороженными. В Великобритании надеются, что денежные средства будут отправлены Украине к зиме. «Теперь мы надеемся, что деньги начнут поступать в Украину до того, как к концу года снова наступят суровые зимние условия, но пока нет никаких гарантий, что это произойдет», — заявил источник Daily Mail из фонда, который был создан для управления миллиардами. Ранее стало известно, что российские власти поддержали Абрамовича при покупке клуба «Челси». Об этом сообщил бывший футбольный агент Яков Гершензон. Олигарх приобрел «Челси» в 2003-м и продал весной 2022 года.

Экс-владелец английского футбольного клуба «Челси», российский олигарх Роман Абрамович не подписывает договор о передаче Украине средств от продажи клуба. Об этом сообщила газета Daily Mail. «Роман Абрамович хочет, чтобы существенная часть денег досталась России, а точнее россиянам, пострадавшим от конфликта», — говорится в материале. Однако правительство Великобритании и Еврокомиссия не согласны с действиями олигарха из-за антироссийских санкций. Деньги от продажи футбольного клуба остаются замороженными. В Великобритании надеются, что денежные средства будут отправлены Украине к зиме. «Теперь мы надеемся, что деньги начнут поступать в Украину до того, как к концу года снова наступят суровые зимние условия, но пока нет никаких гарантий, что это произойдет», — заявил источник Daily Mail из фонда, который был создан для управления миллиардами. Ранее стало известно, что российские власти поддержали Абрамовича при покупке клуба «Челси». Об этом сообщил бывший футбольный агент Яков Гершензон. Олигарх приобрел «Челси» в 2003-м и продал весной 2022 года.