ТАСС: движение из Ростова-на-Дону в Таганрог восстановлено

Движение из Ростова-на-Дону в Таганрог полностью восстановлено. Архивное фото Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конфликт Евгения Пригожина и Минобороны

На дороге из Ростова-на-Дону в Таганрог восстановлено движение. Об этом сообщили корреспонденты.

«Движение из Ростова-на-Дону в Таганрог полностью восстановлено после перекрытия», — пишет ТАСС со ссылкой на своих корреспондентов. Они отмечают, что движение осуществляется в обе стороны.

Ранее сообщалось, что автодороги из Ростова-на-Дону в Таганрог перекрыли в обоих направлениях. Также движение было приостановлено по трассе М-4 Дон из-за перемещения колонны военной техники. Власти попросили жителей временно не пользоваться федеральной дорогой.

Вооруженные силы мобилизовали после обвинения главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Минобороны РФ в ударе по наемникам. Он заявил, что вагнеровцы будут наносить удары по блокпостам и авиации ВС РФ. А также объявил, что наемники готовы войти в Ростов-на-Дону. Губернатор области попросил жителей оставаться в своих домах.