Журналисты показали ситуацию на выезде из Ростова-на-Дону. Видео

ТАСС: движение из Ростова-на-Дону в Таганрог восстановлено
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Дорога, трасса. М5. Челябинская область, видеокамера, трасса, камера видеонаблюдения, дорога, автотранспорт, автомобильная дорога
Движение из Ростова-на-Дону в Таганрог полностью восстановлено. Архивное фото Фото:
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Конфликт Евгения Пригожина и Минобороны

На дороге из Ростова-на-Дону в Таганрог восстановлено движение. Об этом сообщили корреспонденты.

«Движение из Ростова-на-Дону в Таганрог полностью восстановлено после перекрытия», — пишет ТАСС со ссылкой на своих корреспондентов. Они отмечают, что движение осуществляется в обе стороны.

Ранее сообщалось, что автодороги из Ростова-на-Дону в Таганрог перекрыли в обоих направлениях. Также движение было приостановлено по трассе М-4 Дон из-за перемещения колонны военной техники. Власти попросили жителей временно не пользоваться федеральной дорогой.

Вооруженные силы мобилизовали после обвинения главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Минобороны РФ в ударе по наемникам. Он заявил, что вагнеровцы будут наносить удары по блокпостам и авиации ВС РФ. А также объявил, что наемники готовы войти в Ростов-на-Дону. Губернатор области попросил жителей оставаться в своих домах.

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На дороге из Ростова-на-Дону в Таганрог восстановлено движение. Об этом сообщили корреспонденты. «Движение из Ростова-на-Дону в Таганрог полностью восстановлено после перекрытия», — пишет ТАСС со ссылкой на своих корреспондентов. Они отмечают, что движение осуществляется в обе стороны. Ранее сообщалось, что автодороги из Ростова-на-Дону в Таганрог перекрыли в обоих направлениях. Также движение было приостановлено по трассе М-4 Дон из-за перемещения колонны военной техники. Власти попросили жителей временно не пользоваться федеральной дорогой. Вооруженные силы мобилизовали после обвинения главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Минобороны РФ в ударе по наемникам. Он заявил, что вагнеровцы будут наносить удары по блокпостам и авиации ВС РФ. А также объявил, что наемники готовы войти в Ростов-на-Дону. Губернатор области попросил жителей оставаться в своих домах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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