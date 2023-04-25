25 апреля 2023

Как безопасно отдыхать в лесу: подготовка и правила поведения

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа и туризм в Пермском крае. Пермь, лес, рюкзаки, палатки, чп, помощь, чс, полевой лагерь, природа, поиск пропавших, туристы в пешем походе
Отдых на природе требует тщательной подготовки Фото:

Майские праздники часто сопровождаются отдыхом в лесу. Многие люди часто задаются вопросом, как лучше всего подготовиться к отдыху в лесном массиве и что необходимо брать с собой. URA.RU собрало информацию, которая поможет тщательно подготовиться к безопасному отдыху на природе.

Как защититься от клещей и комаров

Чтобы свести к минимуму вероятность получить укус какого-либо из насекомых необходимо:

  • носить одежду, которая закрывает большую площадь кожи, оставляя открытыми лишь малые ее участки. Также подойдет мелкая сетка, которая будет скрывать тело полностью, но при этом пропускать воздух и позволит свободно дышать.
  • приобрести специальные средства, которые летом в больших количествах продаются в разных магазинах.
  • от комаров особенно подойдет марлевая ткань, эфирные масла, тусклый цвет одежды. Плохая гигиена также играет роль в привлечении насекомых.
  • лучше защититься от клещей помогут головной убор, высокая обувь и пропитывание одежды отварами из корицы и гвоздики. Также желательно избегать нахождения в высокой траве.

Что взять с собой

Чтобы сделать поход по лесу приятным и безопасным, нужно взять с собой следующее:

  • карту или компас, средства для розжига костра и флягу с водой, немного алюминиевой посуды, фонарик и запас батареек, репелленты, дождевик или накидку, небольшую аптечку, лупу и складной нож, блокнот, ручку или карандаш, а также свисток.
  • Не забудьте удобную одежду и обувь, которые закрывают тело, а также игрушки, книгу или плеер для детей.
  • Для ориентирования на местности, можно использовать компас и расположение тени от Солнца, а также ориентироваться на достопримечательности и природные признаки.

Как не заблудиться в лесу

Перед походом в лес сообщите близким, куда идете и на сколько. Возьмите компас, нож, спички, соль, мобильный телефон, продукты и запасную одежду. Одевайтесь ярко. Ориентируйтесь по окрестностям и определите границы. Если заблудились, остановитесь, свяжитесь с близкими и службой спасения. Прислушайтесь к звукам. Если найдены дорожки, следуйте по ним. Следы спила на пнях ведут к людям. Если нашли ручей — идите вниз по течению.

Как безопасно разводить огонь

Несколько основных правил безопасного разведения костра в лесу:

  • легко воспламеняемые предметы не должны находится вокруг костра.
  • несколько емкостей с водой необходимо расположить вокруг костра, для быстрого тушения огня. Также сбить пламя помогут зеленые ветки.
  • исключить возможный доступ огня к мху, так как он легко воспламеняется.
  • на месте разведения костра должен быть снят верхний слой почвы.
  • палатка должна располагаться не менее чем в трех метрах от огня

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Майские праздники часто сопровождаются отдыхом в лесу. Многие люди часто задаются вопросом, как лучше всего подготовиться к отдыху в лесном массиве и что необходимо брать с собой. URA.RU собрало информацию, которая поможет тщательно подготовиться к безопасному отдыху на природе. Чтобы свести к минимуму вероятность получить укус какого-либо из насекомых необходимо: Чтобы сделать поход по лесу приятным и безопасным, нужно взять с собой следующее: Перед походом в лес сообщите близким, куда идете и на сколько. Возьмите компас, нож, спички, соль, мобильный телефон, продукты и запасную одежду. Одевайтесь ярко. Ориентируйтесь по окрестностям и определите границы. Если заблудились, остановитесь, свяжитесь с близкими и службой спасения. Прислушайтесь к звукам. Если найдены дорожки, следуйте по ним. Следы спила на пнях ведут к людям. Если нашли ручей — идите вниз по течению. Несколько основных правил безопасного разведения костра в лесу:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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